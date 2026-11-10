Ukraine : "Je n'y céderai pas", la Slovaquie dénonce le "chantage" de l'Allemagne sur l'aide à Kiev et le budget européen

Le Premier ministre slovaque Robert Fico le 27 octobre 2026 à Prague. ( AFP / MICHAL CIZEK )

Le chancelier allemand Friedrich Merz réclame que tous les pays de l'Union européenne, "sans exception", s'engagent à combler le déficit budgétaire de l'Ukraine, attendu l'an prochain, avant toute discussion sur le prochain budget des 27.

"Du chantage". Les Premiers ministres slovaque et tchèque ont critiqué ce mardi 10 novembre la volonté du chancelier allemand de conditionner les discussions sur le prochain budget européen à un engagement de tous les Etats membres à participer au financement de l'Ukraine. "Ce que fait le chancelier est typique du chantage, et je n'y céderai pas", a déclaré aux journalistes le dirigeant slovaque Robert Fico lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue tchèque Andrej Babis à Bratislava.

Ce dernier a souligné ne "pas comprendre" pourquoi Friedrich Merz tenait cette position, rappelant que le budget qu'il menace de bloquer prévoit aussi un milliard d'euros d'aide pour l'Ukraine. Dans une lettre consultée lundi par l'AFP, le dirigeant allemand réclame que tous les pays de l'Union européenne, "sans exception", s'engagent à combler le déficit budgétaire de l'Ukraine, attendu l'an prochain, avant toute discussion sur le prochain budget des 27.

Une aide insuffisante

L'UE a accordé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour ses besoins de financement en 2026 et 2027. Mais le mois dernier, Kiev a indiqué que cette somme serait insuffisante, évaluant le "trou" budgétaire pour l'an prochain à environ 70 milliards d'euros. L'UE s'est engagée à financer une partie de ce déficit, soit 45 milliards d'euros, mais il lui reste encore à savoir comment. Or la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont été dispensées de contribuer au prêt. "Nous devons refléter pleinement la politique envers l'Ukraine dans le budget européen", a insisté Friedrich Merz ce mardi, après avoir reçu le Premier ministre hongrois Peter Magyar à Berlin.

L'an dernier "nous avons dû emprunter la voie de la coopération renforcée au sein de l’Union européenne. Vingt-quatre des vingt-sept Etats membres ont alors accepté d'emprunter cette voie. Mais à mes yeux, ce n'est pas une bonne option de continuer sur cette voie", a dit le chancelier allemand. "Et cela sera à l'ordre du jour dans les prochains jours, et peut-être aussi dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté.

Peter Magyar a pour sa part jugé que lier le budget de l'UE à une autre question n'était pas "une bonne approche". "Je ne considère pas qu'il s’agisse de chantage (...) Mais je pense que cela ne donne pas nécessairement un bon signal au monde extérieur", a-t-il ajouté.