Un incendie s'est déclaré dans un immeuble du nord de Kyiv après qu'il a été touché par des débris de missile, a déclaré vendredi le maire de la capitale ukrainienne sur Telegram.

Vitali Klitschko a déclaré que les services d'urgence se rendaient sur les lieux de l'incident. Un témoin avait entendu une série d'explosions à Kyiv aux premières heures de vendredi.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, rédigé par Georgina McCartney; version française Camille Raynaud)