Ukraine : Impeachment de Trump, crash en Iran... Le fracassant baptême du feu du président Zelensky

Le jeune président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas épargné par le sort. Élu à la surprise générale en avril 2019, l'ancien comédien de 41 ans se retrouve, bien malgré lui, mêlé à plusieurs affaires au retentissement international, alors même que sa première année de mandat n'est pas encore achevée.Car le pays est au cœur de la procédure d'impeachment de Donald Trump, mais aussi de la querelle entre l'Iran et les Etats-Unis puisque c'est un avion ukrainien qui a été abattu dans le ciel iranien le 8 janvier dernier. Et voilà maintenant Oleksiï Gontcharouk, son Premier ministre contraint de démissionner après s'être moqué de lui. Et, toujours en toile de fond, les difficiles négociations de paix au Donbass. Retour sur une première année présidentielle riche en rebondissements.Juin 2019 : un coup de fil de Donald Trump au cœur de la procédure d'impeachmentL'Histoire retiendra que de toutes les épées de Damoclès ayant plané sur la tête de Donald Trump durant son mandat, c'est l'« affaire ukrainienne » qui aura déclenché son procès en destitution. Une affaire qui au départ n'est qu'un coup de téléphone, échangé le 25 juillet 2019 entre Trump et son homologue ukrainien, fraichement élu.Un échange, durant lequel le premier demande au second de « se pencher » sur le clan de Joe Biden. En d'autres termes, d'enquêter sur son potentiel futur adversaire démocrate pour la présidentielle de novembre prochain. Une heure et demie seulement après le coup de fil, un responsable du budget américain demandait au Pentagone d'« attendre » avant de verser une aide à l'armée ukrainienne. Soupçonnant Donald Trump d'avoir exercer une pression illégale sur son homologue, les démocrates américains ont depuis lancé la procédure d'impeachment.L'affaire ne fait pas grand bruit en Ukraine, mais à l'échelle internationale, le président ukrainien sera toujours lié à cet historique ...