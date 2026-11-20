Ecartée de facto par les Européens des négociations sur le conflit russo-ukrainien, la responsable de la politique étrangère de l'UE Kaja Kallas a subi vendredi une nouvelle vexation, de la part cette fois-ci de la Russie, qui juge que sa participation serait synonyme d'échec.

Les Européens tentent de faire valoir leurs vues dans les négociations de paix entre Moscou et Kyiv qui ont repris sous l'égide des Etats-Unis.

Kaja Kallas, Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité depuis décembre 2024, avait proposé ses services pour mener la délégation européenne.

Mais les dirigeants des Vingt-Sept, réunis pour un sommet informel à Dublin le 13 novembre, ont désigné une équipe de sept membres qui n'a pour l'heure pas été pleinement incluse dans les discussions. En l'absence remarquée de la diplomate estonienne.

La Haute représentante n'est plus en cour à Bruxelles où on lui reproche notamment des initiatives unilatérales et une série de prises de position au mieux clivantes, au pire relevant de la gaffe diplomatique.

Vendredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Kaja Kallas ne pouvait participer à des négociations en raison de sa ligne anti-russe.

"Si quiconque à Bruxelles penche pour une telle négociatrice avec la Russie, cela démontre simplement et clairement à nos yeux ce qui est recherché dans le dialogue que nous avons - l'échec de toute initiative de paix. C'est, à mon avis, ce qu'elle (Kallas) emporte avec ostentation", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.

La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Grande-Bretagne (qui n'est plus membre de l'UE depuis 2020) ainsi que l'exécutif européen seront représentés dans toute délégation européenne.

Le président russe, Vladimir Poutine, a fait savoir jeudi qu'il était prêt à accueillir des émissaires européens à Moscou pour qu'ils exposent la position de l'Europe avant l'instauration d'un cadre de négociation.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a dit vendredi qu'une visite à Moscou de représentants de la troïka européenne (E3) composée de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni était à l'étude.

(Reportage Dmitry Antonov, version française Sophie Louet)