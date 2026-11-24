Deux personnes ont été tuées et 22 autres blessées, dont deux enfants, dans une attaque effectuée dans la nuit de lundi à mardi par la Russie contre la ville ukrainienne de Zaporijjia, a déclaré le codirecteur du Conseil de défense de la région, Ivan Fedorov, via la messagerie Telegram.

Un peu plus tôt, le gouverneur régional a dit craindre que des habitants soient coincés sous les décombres après l'attaque russe, qui a endommagé des appartements, des bâtiments privés et des infrastructures de transport et des voitures.

Citant le ministère russe de la Défense, l'agence de presse Interfax a rapporté que l'armée russe a frappé des sites de contrôle de drones, des terminaux satellitaires Starlink et d'autres installations militaires dans la région ukrainienne de Soumy.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo)