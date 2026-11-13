Ukraine: des ouvriers refusent d'"abandonner" leur centrale dévastée par la Russie

Des ouvriers déblaient des décombres dans une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Dans la famille de Mykhaïlo, trois générations se sont succédé pour faire tourner cette centrale électrique ukrainienne. Mais cette nuit-là, quelques minutes ont suffi aux missiles balistiques russes pour tout anéantir.

"Quand je suis entré dans la salle des turbines, le toit avait disparu. Tout était en feu", raconte ce machiniste, employé depuis 24 ans dans la centrale thermique presque entièrement détruite par de récentes frappes russes.

Une centrale thermique appartement à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

"J'en ai pleuré (...) en pensant à quoi tout cela ressemblait avant. Tout était bien éclairé, repeint. Nous produisions de l'électricité" pour tout le pays, dit tristement le grand gaillard aux yeux bleus.

Ses grands-parents, son père, sa mère, puis Mykhaïlo y ont travaillé depuis sa construction dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, dans une Union soviétique en plein essor industriel. Aujourd'hui, il n'en reste pratiquement que des ruines.

Au pied des cheminées qui se dressent encore sous un ciel de plomb, gît un immense cadavre de métal et de béton. Sur des dizaines d'hectares, des lambeaux d'aluminium pendent des structures déchiquetées. Des chiens errants circulent entre tuyaux noircis et montagnes de gravats.

Un ouvrier dans une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Un missile tombé presque verticalement a traversé plusieurs étages jusqu'aux sous-sols, laissant un trou béant.

C'était la "pire de toutes les attaques" qu'a connu la centrale depuis 2022, confie le directeur du site géré par l'opérateur privé DTEK, où l'AFP a pu se rendre lors d'une visite de presse, à condition de ne pas révéler sa localisation ni les noms des interlocuteurs.

"Deuxième maison"

Depuis des semaines, Moscou bombarde massivement le réseau énergétique dans tout le pays, privant des millions de foyers de chauffage et d'électricité sous zéro degré, et ce alors que l'hiver n'a pas encore démarré.

Des ouvriers déblaient des décombres dans une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Une destruction méthodique, qui s'accélère pour démoraliser la population et la pousser à fuir, accuse Kiev. DTEK a recensé 78 attaques massives en trois jours contre les infrastructures énergétiques la semaine dernière, contre 11 pour toute l'année 2022.

A l'arrêt, la centrale ne produit plus d'électricité ni chaleur. Personne ne connaît encore l'ampleur réelle des dégâts, mais il faudra de longs mois avant de voir la vapeur jaillir à nouveau. "Sans doute pas avant le printemps 2027", reconnaît le directeur.

Des ouvriers déblaient des décombres dans une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Pour l'heure, les équipes tentent d'atteindre le cœur des installations: dans un décor apocalyptique, des centaines d'hommes et de femmes coiffés de casques blancs s'affairent pour déblayer les décombres.

Chef du département "turbines", Mykola prenait son quart en salle de commande, le "cerveau" de la centrale, quand l'attaque a eu lieu. Lui descend rarement à l'abri, car "il faut bien quelqu'un pour gérer les systèmes de secours".

S'il a peur des bombardements? "Je suis un patriote de ma centrale", se contente de répondre le sexagénaire. "J'ai grandi ici. Cette centrale m'a nourri. C'est ma deuxième maison", confie l'employé qui travaille là depuis 37 ans.

Des ouvriers d'une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, dans un abri pendant une alerte aérienne, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Maria, conductrice de grue de 36 ans, n'envisage pas non plus de partir, après avoir mis ses enfants "en sécurité à l'étranger". "Je pourrais trouver un autre travail, mais j'aime cet endroit, les gens".

Au-delà de sa fonction vitale pour alimenter les Ukrainiens en énergie, ce monument de l'ère industrielle soviétique demeure un pilier de la vie sociale et économique pour la région, et notamment pour la cité ouvrière qui s'est développée dans son voisinage.

"Morceau par morceau"

Bâti pour accueillir les employés et leurs familles, le quartier, avec ses immeubles en briques entourés de jardins et de jeux pour enfants, son Palais de la culture "Energetik", son hôpital, son cinéma, ses écoles et ses crèches, faisait leur fierté.

Des ouvriers déblaient des décombres dans une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

"Ici tout le monde se connaît, tout le monde travaille dans le secteur de l'énergie", souligne le directeur de la centrale. "C'est pour cela que les gens y mettent toute leur âme".

Mais sous une pluie fine et glaciale, les rues sont désormais presque désertes, comme si nombre d'habitants avaient fui bombardements et coupures de courant.

Le long des rues et des façades serpentent des conduites de chauffage à la peau argentée. Tout comme d'immenses lignes à haute tension qui surplombent le quartier, elles ne servent plus à rien.

"Sans cette centrale, il n'y a pas de ville", s'alarme Lidia, 72 ans, qui vend des fleurs devant un supermarché. "C'est elle qui nous donne la chaleur, l'eau, l'électricité, tout".

Des ouvriers déblaient des décombres dans une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique ukrainienne privée DTEK, gravement endommagée par des frappes de missiles et drones russes, sur un site tenu secret en Ukraine, le 11 novembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Lioudmyla, une retraitée assise sur des marches, décrit d'un ton laconique ses nuits difficiles: "On est gelés, on enfile des couches de vêtements et on s'allonge pour dormir".

Au milieu des ruines fumantes, Mykhaïlo, la troisième génération de machiniste, veut croire que sa centrale repartira.

"Personne ici n'abandonne: c'est notre boulot, on vient, on se soutient les uns les autres", poursuit Mykhaïlo. "Jour après jour, morceau par morceau, nous allons la réparer".