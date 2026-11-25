La Russie a lancé mercredi soir des missiles balistiques contre Kyiv, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, indiquant qu'un centre commercial et deux autres bâtiments ont été touchés.

Deux séries de lourdes explosions ont été entendues dans la ville.

L'attaque russe se poursuivait, a écrit Vitali Klitschko sur la messagerie Telegram, appelant les habitants de Kyiv à rester à l'abri.

(Valentyn Ogirenko et Sergiy Karazy; version française Jean Terzian)