Ukraine : des frappes russes sur Kiev font un mort et endommagent deux ambassades

L'ambassade d'Autriche à Kiev endommagée dans une attaque de drones russes sur la capitale de l'Ukraine, le 19 novembre 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Des attaques de drones russes sur Kiev ont fait jeudi au moins un mort et endommagé les ambassades des Pays-Bas et d'Autriche, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Une personne a également été tuée en fin de journée près de Zaporijjia, dans le sud du pays, selon les autorités locales.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a publié des images montrant des vitres de l'ambassade d'Autriche à Kiev soufflées.

"L'explosion s'est produite vers 16H30, pendant les heures d'ouverture", a témoigné Daniel Röthlin, chargé d'affaires de cette ambassade, devant des journalistes.

Une dizaine de personnes se trouvait à l'intérieur "et soudainement, nous avons entendu l'explosion, puis les sirènes, et nous avons vu la fumée", a-t-il déclaré. Il a précisé qu'il n'y a pas eu de blessés, mais des vitres et des véhicules ont été endommagés.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, avait évoqué plus tôt de légers dégâts à l'ambassade des Pays-Bas, précisant qu'il n'y avait pas eu de victime.

Ces dégâts ont été confirmés par le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen.

Andriï Sybiga a par ailleurs indiqué dans des communiqués séparés que des débris de drones étaient "tombés sur le territoire du ministère ukrainien des Affaires étrangères" et sur le territoire de l'ambassade du Brésil.

La capitale ukrainienne est visée depuis le début de la journée par des vagues successives de drones russes. Des journalistes de l'AFP présents dans le centre-ville ont entendu des tirs de la défense antiaérienne ainsi que de fortes détonations.

Ces attaques ont tué au moins une personne et en ont blessé quatre autres, selon le Premier ministre Serguiï Koretsky. "La Russie terrorise Kiev avec des drones depuis ce matin", a-t-il dit sur les réseaux sociaux.

Selon la police, plusieurs "bâtiments résidentiels" ont été touchés dans le quartier de Podil, dans le nord de la ville, où des incendies se sont déclarés sur les toits.

Des journalistes de l'AFP y ont observé des colonnes de fumée s'élevant dans le ciel.

La cathédrale Saint-Volodymyr, dans le centre-ville, a également été endommagée, a constaté un journaliste de l'AFP, qui a vu une fenêtre brisée et des ouvriers déblayant les éclats de verre.

Ces frappes interviennent alors que Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont adopté jeudi en Chine une "déclaration de paix" à l'issue d'un sommet tripartite inédit, affichant leurs ambitions internationales.

Le président russe Vladimir "Poutine s'est affiché comme un dirigeant mondial à Shenzhen. En réalité, c'est un criminel et un terroriste à l'échelle mondiale", a déclaré M. Sybiga.