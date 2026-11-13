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Ukraine-Cinq pays vont représenter l'Europe dans les pourparlers
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 20:14

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par Padraic Halpin et Graham Fahy

Le Royaume-Uni, le France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne vont représenter l'Europe aux côtés de l'Union européenne lors des prochains pourparlers de paix en Ukraine, a annoncé vendredi le président du Conseil européen Antonio Costa.

"L'Europe doit parler d'une voix claire et unie dans toutes les discussions qui décideront du futur de l'Ukraine et de la sécurité de notre continent. C'est en fin de compte un effort collectif", a déclaré Antonio Costa, lors d'une conférence de presse à Dublin, où se tenait un sommet de la Communauté politique européenne.

Le Kremlin a accepté que les représentants européens participent aux prochains pourparlers de paix en Ukraine, a dit jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff après une rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou.

L'Europe et les Etats-Unis sont convenus d'un message clair, a réagi le chancelier allemand Friedrich Merz.

"Il n'y aura pas de discussions sur l'Ukraine sans l'Ukraine, et aucune discussions sur l'Europe sans l'Europe. De plus, il n'est pas nécessaire de parler de l'architecture sécuritaire de l'Europe. Nous l'avons déjà", a-t-il déclaré.

Des représentants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union européenne ont participé cette semaine aux discussions entre délégations russes et ukrainiennes. Les deux parties ont fait état de certains progrès au terme des deux jours de pourparlers de paix à Abou Dhabi.

Lors des futures négociations de paix, l'Europe devrait être représentée par des conseillers nationaux à la sécurité ainsi que des responsables de la Commission européenne et du Conseil européen. L'Otan devrait également être à la table des négociations.

(Avec la contribution de Lili Bayer, Inti Landauro, Foo Yun Chee, Miranda Murray, Charlotte Van Campenhout, Sudip Kar-Gupta et Alicja Surdy; version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
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