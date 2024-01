Ukraine : cinq morts dans des frappes "massives" russes, Kiev veut d'urgence plus d'aide militaire

Un pompier lutte contre un incendie dans un immeuble du centre de Kiev détruit par un missile russe le 2 janvier 2024 ( AFP / Anatolii STEPANOV )

La Russie a effectué mardi matin de nouvelles frappes "massives" contre l'Ukraine, provoquant la mort d'au moins cinq civils et blessant une centaine de personnes principalement à Kiev et Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes qui ont réclamé d'urgence à leurs alliés occidentaux d'accélérer leurs livraisons de matériel militaire.

Comme à son habitude, l'armée russe a quant à elle assuré n'avoir visé que des installations militaires qui ont toutes été "détruites" à l'aide de missiles de longue portée et de drones explosifs.

"Les Russes inhumains frappent de nouveau", a commenté le président Volodymyr Zelensky dans une courte allocution diffusée sur les réseaux sociaux, après avoir dénoncé "la terreur russe".

L'armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré tôt mardi 99 missiles, dont 72 ont pu être abattus.

- "L'horreur" -

A Kiev, un immeuble du quartier de Solomianskiï, près du centre, a été touché et de nombreuses fenêtres ont été détruites. Sur place dans la matinée, les pompiers et les secouristes s'affairaient, de la fumée s'échappant de plusieurs appartements.

Une femme est évacuée d'un immeuble touché par un missile russe, le 2 janvier 2024 dans le centre de Kiev ( AFP / Anatolii STEPANOV )

Deux personnes sont mortes et 49 autres ont été blessées, a annoncé son maire Vitali Klitschko.

"C'est l'horreur !", clame sur place Galina Soloviova, une femme de 79 ans.

"Il n'y a plus rien dans l'appartement : plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Tout a été soufflé", dit sa fille, Violetta, 56 ans. "Ce n'est plus qu'un tas de ruines..."

Une autre habitante du bâtiment, Valentina Guerda, 53 ans, pointe du doigt les Russes : "Nous étions des frères mais nous sommes devenus des ennemis", lâche-t-elle auprès de l'AFP. "Je souhaite donc qu'il leur arrive la même chose qu'à nous !".

A Kiev, après une frappe russe, le 2 janvier 2024 ( AFP / Genya SAVILOV )

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a, pour sa part, déploré des "bombardements massifs", précisant que des "immeubles d'habitation, des entrepôts, des infrastructures essentielles" avaient été atteints.

Dans le quartier de Podil de la capitale ukrainienne, des incendies étaient toujours en cours à la mi-journée sur au moins deux sites, a constaté un journaliste de l'AFP.

Par ailleurs, deux civils ont péri et 16 autres personnes ont été blessées, dont un enfant, dans une autre frappe russe dans la région de Kiev, selon les secours ukrainiens.

Et plus de 86.000 habitants de Kiev et de ses environs restaient privés d'électricité en début d'après-midi à la suite des bombardements, a fait savoir le ministère de l'Energie.

A Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, touchée par des frappes russes, le 2 janvier 2024 ( AFP / SERGEY BOBOK )

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, située dans le nord-est, non loin de la frontière russe, a de son côté été la cible d'"au moins quatre frappes", dans lesquelles une femme de 91 ans a perdu la vie, selon le gouverneur de la région Oleg Synegoubov. 47 autres personnes ont été blessées, a complété le parquet régional.

En représailles à ces attaques matinales, l'armée ukrainienne a tiré à la mi-journée deux salves de missiles sur la région russe frontalière de Belgorod, a assuré le ministère russe de la Défense, selon lequel l'ensemble des 17 ogives ont été "détruites".

- "Donnez des armes !" -

Une femme blessée est évacuée par les services de secours, le 2 janvier 2024 à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine ( AFP / SERGEY BOBOK )

Cette nouvelle série de frappes russes intervient au lendemain de la menace agitée par Vladimir Poutine d'"intensifier" les frappes en Ukraine en représailles à l'attaque inédite sur la ville russe de Belgorod samedi.

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a quant à lui appelé les Occidentaux à "réagir de manière décisive" aux bombardements russes.

Le ministre a ainsi réclamé d'urgence l'accélération des livraisons occidentales de "systèmes de défense antiaérienne supplémentaires, de drones de combat de tous types" et de "missiles d'une portée de plus de 300 kilomètres".

"Donnez des armes à l'Ukraine !", a imploré sur Twitter le secrétaire général du Conseil de sécurité et de défense ukrainien Oleksiï Danilov, Kiev faisant face ces dernières semaines à des difficultés pour obtenir plus d'aide militaire de la part de ses alliés occidentaux.

"Il est urgent et crucial de soutenir l'Ukraine maintenant, pour arrêter Poutine", a lancé sur X (ex-Twitter) l'ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink.

Dans un communiqué, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine, Denise Brown, a pour sa part jugé "alarmantes" les frappes russes qui laissent des centaines de milliers d'Ukrainiens "sans électricité (et) sans eau", à un moment où les températures sont négatives en Ukraine.

Or, près de deux ans après le début de son invasion, la Russie semble déterminée à accroître ses attaques aériennes.

Vendredi dernier, des tirs en série de missiles russes avaient fait une quarantaine de morts.

Au total, depuis dimanche, l'armée russe a lancé "environ 170 (drones explosifs, ndlr) Shahed et des dizaines de missiles de différents types", a affirmé mardi Volodymyr Zelensky.