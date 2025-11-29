Ukraine-Au moins trois morts dans une série d'attaques russes

(Bilan actualisé, commentaires de Moscou, détails)

La Russie a lancé tôt samedi une série d'attaques de drones et de missiles contre plusieurs régions d'Ukraine, faisant au moins trois morts et près de 30 blessés, selon un dernier bilan des autorités.

Des explosions ont été entendues toute la nuit dans la capitale, Kyiv.

Selon le président Volodimir Zelensky, la Russie a lancé environ 36 missiles et près de 600 drones lors de l'attaque.

Le ministère ukrainien de l'Energie a fait savoir que plus de 600.000 foyers étaient privés d'électricité, dont 500.000 dans la capitale.

De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré que Moscou avait lancé dans la nuit une frappe "massive" contre des installations militaro-industrielles et énergétiques ukrainiennes en réponse à ce qu'il a qualifié d'"attaques terroristes".

Selon ce ministère, les unités de défense aérienne ont intercepté et détruit dans la nuit 103 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe, dont 11 au-dessus de la région de Krasnodar (Sud) où la chute de débris de drones a provoqué un incendie à la raffinerie de pétrole Afipsky.

L'incendie a été éteint, d'après les autorités régionales.

L'Ukraine négocie avec les États-Unis les termes d'un accord de paix que Washington cherche à négocier entre Kyiv et Moscou pour mettre fin à la guerre lancée par la Russie, qui dure depuis près de quatre ans.

Kyiv et ses alliés européens affirment vouloir la paix, mais ils se sont opposés à certaines des conditions posées par les États-Unis, l'Ukraine ne souhaitant pas se retirer des terres qu'elle détient actuellement et résistant à toute restriction sur sa capacité future à rejoindre des alliances.

"Pendant que tout le monde discute des plans de paix, la Russie continue de poursuivre son 'plan de guerre' qui tient en deux points : tuer et détruire", a écrit le ministre urkainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha dans un message sur X.

(Ron Popeski et Max Hunder; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)