Ukraine-Au moins quatre morts lors d'attaques de drones russes dans la région de Kyiv

Au moins quatre personnes ont été tuées dimanche dans des attaques de drones russes contre la région de Kyiv, ont annoncé le président ukrainien Volodimir Zelensky et les autorités locales.

Les corps de trois personnes ont été retrouvés et une dizaine d'autres pourraient encore être ensevelies sous les décombres d'un immeuble résidentiel frappé par un drone russe dimanche matin dans la ville de Dymer, près de la capitale ukrainienne.

"Une partie de l'immeuble de cinq étages s'est effondrée (...). Je remercie les premiers secours pour leur intervention rapide : neuf personnes ont déjà été évacuées et l'incendie a été maîtrisé", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

Selon les autorités locales, quatre personnes - dont un adolescent - ont également été blessées.

Plus tard dans la journée de dimanche, une personne a été tuée lors d'une frappe de drone russe contre une épicerie de la ville de Vychneve, au sud-ouest de Kyiv, a déclaré le gouverneur régional sur Telegram, faisant également état de trois blessés.

Sur des images diffusées par les services d'urgence de Dymer, on pouvait voir des secouristes fouillant des gravats , tandis que des habitants étaient évacués de l'immeuble frappé par un drone au moyen d'échelles et de plateformes élévatrices.

À 13h35 GMT, les opérations de recherche de survivants ont dû être interrompues en raison d'une menace aérienne.

Peu après, trois explosions ont retenti dans la ville de Dymer. Des images tournées par Reuters montraient un objet non identifié en flammes en train de tomber du ciel, tandis que des civils et des secouristes se réfugiaient dans des bâtiments voisins.

(Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet pour la version française)