 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Au moins deux morts dans une série d'attaques russes
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 08:50

(Bilan actualisé)

La Russie a lancé tôt samedi une série d'attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine, faisant au moins deux morts et deux douzaines de blessés, selon un dernier bilan fourni par le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"La Russie a tiré des dizaines de missiles de croisière et balistiques et plus de 500 drones sur des maisons ordinaires, sur le réseau énergétique et sur des infrastructures critiques", peut-on lire dans un message d'Andrii Sybiha posté sur le réseau X.

Des explosions ont été entendues toute la nuit dans la capitale, Kyiv, où une personne a été tuée et une quinzaine d'autres ont été blessées, selon le maire de la ville.

L'Ukraine négocie avec les États-Unis les termes d'un accord de paix que Washington cherche à négocier entre Kyiv et Moscou pour mettre fin à la guerre lancée par la Russie, qui dure depuis près de quatre ans.

Kyiv et ses alliés européens affirment vouloir la paix, mais ils se sont opposés à certaines des conditions posées par les États-Unis, l'Ukraine ne souhaitant pas se retirer des terres qu'elle détient actuellement et résistant à toute restriction sur sa capacité future à rejoindre des alliances.

"Pendant que tout le monde discute des plans de paix, la Russie continue de poursuivre son 'plan de guerre' qui tient en deux points : tuer et détruire", ajoute Andrii Sybiha dans son message.

(Ron Popeski et Max Hunder; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:58 

    Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES ... Lire la suite

  • Indonésie: le bilan des inondations dépasse 200 morts
    Indonésie: le bilan des inondations dépasse 200 morts
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:57 

    Images aériennes prises par un drone montrant des rues et des maisons inondées dans le nord de l'île indonésienne de Sumatra, où au moins 116 personnes ont perdu la vie à cause des inondations et des glissements de terrain, selon les autorités chargées de la gestion ... Lire la suite

  • Les Hongkongais déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier
    Les Hongkongais déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:57 

    Des personnes déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'un des incendies les plus meurtriers de Hong Kong, devant un mémorial improvisé près de Wang Fuk Court, le complexe résidentiel qui a brûlé pendant plus de 40 heures. IMAGES

  • A Washington, la valse diplomatique des ambassades fantômes
    A Washington, la valse diplomatique des ambassades fantômes
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:56 

    La réouverture symbolique de l'ambassade de Syrie aux Etats-Unis, après onze ans de fermeture, rappelle qu'une poignée de bâtiments diplomatiques d'un quartier cossu de la capitale américaine sont laissés à l'abandon.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank