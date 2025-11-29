Ukraine-Au moins deux morts dans une série d'attaques russes

(Bilan actualisé)

La Russie a lancé tôt samedi une série d'attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine, faisant au moins deux morts et deux douzaines de blessés, selon un dernier bilan fourni par le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"La Russie a tiré des dizaines de missiles de croisière et balistiques et plus de 500 drones sur des maisons ordinaires, sur le réseau énergétique et sur des infrastructures critiques", peut-on lire dans un message d'Andrii Sybiha posté sur le réseau X.

Des explosions ont été entendues toute la nuit dans la capitale, Kyiv, où une personne a été tuée et une quinzaine d'autres ont été blessées, selon le maire de la ville.

L'Ukraine négocie avec les États-Unis les termes d'un accord de paix que Washington cherche à négocier entre Kyiv et Moscou pour mettre fin à la guerre lancée par la Russie, qui dure depuis près de quatre ans.

Kyiv et ses alliés européens affirment vouloir la paix, mais ils se sont opposés à certaines des conditions posées par les États-Unis, l'Ukraine ne souhaitant pas se retirer des terres qu'elle détient actuellement et résistant à toute restriction sur sa capacité future à rejoindre des alliances.

"Pendant que tout le monde discute des plans de paix, la Russie continue de poursuivre son 'plan de guerre' qui tient en deux points : tuer et détruire", ajoute Andrii Sybiha dans son message.

(Ron Popeski et Max Hunder; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)