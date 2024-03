Ukraine: au moins deux morts après une attaque massive de missiles et de drones russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul, en Turquie, le 8 mars 2024 ( AFP / OZAN KOSE )

Au moins deux personnes sont mortes en Ukraine après que la Russie a lancé quelque 90 missiles et 60 drones explosifs contre les infrastructures énergétiques du pays lors d'une attaque massive dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Il y a eu plus de 60 Shahed (un type de drone explosif, ndlr) et presque 90 missiles de différents types", a énuméré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, présentant ses "condoléances aux familles de ceux qui ont été tués par cette terreur".

"Pour le moment, il y a deux morts et au moins huit blessés à Khmelnytsky" région de l'ouest, a indiqué de son côté le ministère de l'Intérieur, "il y a également six blessés à Zaporijjia (sud, ndlr), trois personnes sont portées disparues sur le site des attaques", a-t-il précisé.

Selon le président ukrainien, les attaques ont visé "des centrales électriques, des lignes de haute tension, un barrage hydroélectrique, des résidences et même un trolleybus".

Des coupures d'électricité ont été constatées, mais il n'en en a pas détaillé l'ampleur. Le gouverneur de la région de Kharkiv (nord-est), Oleg Syniegoubov, a lui évoqué "700.000 consommateurs sans électricité", mais sans dire s'il s'agissait de foyers ou d'individus affectés.

Une des deux lignes électriques alimentant la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par Moscou, a été coupée par un bombardement, a annoncé en outre vendredi le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 21 mars 2024 à 20h GMT ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Cette situation est extrêmement dangereuse et menace de déclencher une situation d'urgence, car dans l'éventualité d'une déconnexion de cette dernière ligne de communication avec le réseau électrique national, la centrale nucléaire de Zaporijjia sera au bord d'un nouveau black-out", a averti Energoatom, l'opérateur ukrainien.

Le ministre de l'Energie a jugé que le bombardement nocturne du pays était "la plus grande attaque contre l'industrie énergétique ukrainienne de ces derniers temps".

Le président ukrainien a lui indiqué que la Russie avait visé Kharkiv et sa région, ainsi que les régions de Zaporijjia, Soumy (nord), Poltava et Dnipro (centre), Odessa (sud), Khmelnytsky, Vinnytsia et Frankivsk (ouest).

L'armée de l'air ukrainienne a précisé que la défense anti-aérienne a pu abattre 55 Shahed sur 63 et 37 missiles sur 88.

- Un mort à Belgorod -

M. Zelensky s'est dès lors une nouvelle fois agacé des lenteurs de l’assistance occidentale, alors que l'aide américaine est bloquée depuis des mois à cause de rivalités politiques entre républicains et démocrates et que celle de l'UE a pris un important retard.

Un cratère laissé par un missile russe à Kiev, le 21 mars 2024 ( AFP / Sergei CHUZAVKOV )

"Les missiles russes n'ont pas de retard, à l'inverse des paquets d'aide à notre pays. Les Shahed ne sont pas indécis, contrairement à certains politiciens", a-t-il ironisé.

La Russie avait déjà lancé jeudi à l'aube une attaque massive contre Kiev, la première depuis début février, mais l'Ukraine avait dit avoir abattu la trentaine de missiles.

Vladimir Poutine avait promis précédemment qu'il allait se venger de la multiplication des attaques ukrainiennes ces dernières semaines qui touchent le territoire russe, plus de deux ans après qu'il a ordonné l'invasion de son voisin.

Le Kremlin avait longtemps assuré aux Russes que la guerre n'affecterait pas leur quotidien ni le territoire du pays, mais avec la présidentielle russe de la mi-mars ces attaques se sont multipliées.

Les dégâts à Belgorod, en Russie, après une attaque aérienne le 22 mars 2024 ( AFP / STRINGER )

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées vendredi matin dans une frappe sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur local.

Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir détruit vendredi matin au-dessus de cette région huit roquettes tirées par le système de lance-roquettes Vampire en provenance de l'Ukraine.