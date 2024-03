Ukraine: au moins 16 morts dans l'une des attaques russes les plus meutrières à Odessa

Après une frappe de missiles russes à Odessa, sud de l'Ukraine, le 15 mars 2024 ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Au moins 16 personnes ont été tuées et près d'une soixantaine blessées vendredi dans l'une des pires attaques de missiles russes sur Odessa, grande ville portuaire du sud de l'Ukraine déjà visée deux fois ces derniers jours.

"La Russie continue de terroriser Odessa (...) Seize personnes ont été tuées et 58 ont été blessées dans l'attaque de missiles", a indiqué dans un dernier bilan le procureur général d'Ukraine, Andriï Kostin, sur X.

"Des habitants, un ambulancier et un secouriste", figurent parmi les tués, a indiqué peu avant le gouverneur régional, Oleg Kiper sur Telegram. Au moins huit employés des services d'urgence ont été blessés, selon le procureur.

La mairie a décrété une journée de deuil samedi à la suite de cette attaque, l'une des plus meurtrières sur Odessa depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans.

"La terreur russe à Odessa est un signe de faiblesse de l'ennemi", a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, sur Telegram.

Le corps d'une personne tuée par une frappe de missiles russes le 15 mars 2024 à Odessa, sud de l'Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Selon l'armée ukrainienne, les forces russes ont tiré "des missiles balistiques Iskander depuis la Crimée" (annexée par la Russie en 2014), et il y a eu deux frappes consécutives sur le même site, a précisé le service des situations d'urgence.

Un premier tir de missile ayant endommagé des infrastructures civiles et provoqué un incendie, des secouristes sont arrivés et ont commencé à "éteindre le feu, déblayer les décombres et rechercher des victimes" lorsque "l'ennemi a lancé une autre attaque de missile", a précisé le service des situations d'urgence.

Sur des images diffusées par les services d'urgence ukrainiens, on peut voir des secouristes blessés, le visage maculé, aidés par leurs collègues.

- Trois frappes depuis mars -

Il s'agit de la troisième attaque mortelle depuis début mars sur Odessa.

Le 3 mars, une frappe de drone sur un immeuble d'habitation a fait 12 morts, dont 5 enfants, et le 6 mars un bombardement a fait cinq morts, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis étaient en déplacement dans la ville.

Ces derniers mois la Russie a multiplié les attaques sur la ville et son port, plateforme cruciale pour les exportations céréalières ukrainiennes en mer Noire via un couloir maritime instauré par Kiev après la sortie de Moscou d'un accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter sa production.

Ce vendredi, jour où les Russes ont commencé à voter pour un scrutin présidentiel que Vladimir Poutine est assuré de remporter, Moscou et Kiev ont aussi fait état de civils tués dans des attaques mutuelles d'artillerie et de drones pendant la nuit.

Un secouriste ukrainien blessé par une frappe de missiles russes le 15 mars 2024 à Odessa (sud) ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un civil et combattant ont été tués et deux civils blessés dans des bombardements ukrainien, a annoncé le gouverneur de ce territoire, Viatcheslav Gladkov.

Des combattants russes pro-Kiev ont lancé ces derniers jours des incursions dans plusieurs régions russes. L'armée russe a assuré vendredi les avoir toutes repoussées.

- Intenses attaques dans l'est -

Les autorités d'occupation installées par Moscou ont pour leur part affirmé dans la matinée que trois enfants étaient morts dans des bombardements ukrainiens nocturnes à Donetsk, ville de l'est de l'Ukraine contrôlée par la Russie.

La police ukrainienne a de son côté annoncé que des attaques de drones russes pendant la nuit avaient tué un couple et blessé deux adolescents dans la région de Vinnytsia (centre-ouest), à plus de 400 kilomètres de la ligne de front.

Dans le sud de l'Ukraine, une femme de 76 ans est morte dans un bombardement russe sur la région de Zaporijjia, a encore indiqué l'administration régionale.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 14 mars 2024 à 20h GMT ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Le commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky a enfin déclaré vendredi sur Telegram que la Russie avait "concentré ses principaux efforts" autour d'Avdiïvka, ville prise aux Ukrainiens en février et y "tente depuis plusieurs jours de percer la défense" ukrainienne.

Parallèlement, le centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre a annoncé avoir récupéré les dépouilles de 100 soldats tombés au front.

Ce type d'échanges, avec celui de militaires captifs, constitue l'un des derniers domaines dans lesquels Moscou et Kiev coopèrent depuis le début de l'invasion.