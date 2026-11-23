Ukraine : au moins 15 morts lors de frappes russes dans la région de Kiev

Des secouristes déblaient les décombres d’un immeuble résidentiel partiellement effondré après une frappe aérienne russe sur Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Au moins 15 personnes ont été tuées lors de frappes russes dans la région de Kiev, dont 11 dans l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel, selon le dernier bilan des autorités lundi.

Une réunion de l'Otan est prévue lundi au sujet du conflit et ses répercussions en Europe.

La Russie a intensifié ses frappes contre la capitale ukrainienne ces six derniers mois et beaucoup redoutent que l'hiver approchant soit le plus difficile depuis le début de la guerre il y a près de cinq ans.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une frappe sur Dymer, à environ 45 km au nord de Kiev, a touché un immeuble de cinq étages.

Des images de l'AFP montraient les secours fouillant le tas de gravats fumants après l'effondrement partiel du bâtiment.

Des secouristes sur le site d’un immeuble résidentiel partiellement effondré après une frappe aérienne russe sur Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Le bilan n'a cessé de s'alourdir au fil des heures, atteignant 11 morts lundi matin, selon le gouverneur militaire de la région de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Ce dernier a précisé sur la messagerie Telegram que les opérations de recherche d'éventuelles victimes supplémentaires se poursuivaient.

Les secours ont réussi à sortir vivants des décombres un enfant et une femme de 79 ans, selon M. Tkatchenko.

Supermarché frappé

Ailleurs dans la région, trois personnes ont été tuées et 15 blessées, dont trois enfants, à Vychnevé lorsqu'une frappe russe a touché un supermarché, selon le maire de la commune.

Des secouristes transportent le corps d’une victime sur le site d’un immeuble résidentiel partiellement effondré après une frappe aérienne russe sur Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Une autre a été tuée lorsqu'une frappe a embrasé une habitation privée à Bila Tserkva, a-t-il ajouté.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Moscou avait pilonné l'Ukraine avec des drones et des missiles et fait 11 morts dont sept dans la capitale, après que le président russe Vladimir Poutine eut promis d'infliger à l'Ukraine de "douloureuses" représailles à ses récentes frappes contre le pont de Crimée.

"Le monde doit cesser de détourner le regard. Condamnez ce terrorisme, tenez la Russie pour responsable et agissez maintenant pour mettre fin au massacre d'Ukrainiens innocents", a dénoncé le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Lubinets sur X.

En riposte aux bombardements quotidiens la visant depuis près de cinq ans, l'Ukraine intensifie ses frappes en profondeur en Russie, visant en particulier les infrastructures énergétiques.

Image fournie par les gardes-frontières finlandais, publiée le 22 novembre 2026, montrant des opérations visant à éteindre un incendie à bord du cargo russe endommagé Sparta II, dans le golfe de Finlande ( Finnish Border Guard / Handout )

Au-delà du territoire russe, elle a mené samedi matin une attaque de drone ayant incendié Sparta II, un cargo russe qui se trouvait dans les eaux internationales, dans l'est du golfe de Finlande, un passage maritime clé pour la Russie.

Dimanche, un cargo russe a subi une attaque de drones --non revendiquée-- dans le port libyen de Benghazi, condamnée par l'ONU qui a réclamé une enquête indépendante et réclamé le respect de la souveraineté du pays.

Vendredi matin, des missiles de croisière russes sont tombés dans le sud-est de la Pologne, causant une explosion et un incendie mais pas de blessés. L'Otan a promis qu'elle "défendrait chaque pouce de territoire polonais".

Image satellite diffusée par Satellite image ©2026 Vantor d'un navire russe endommagé après une frappe, dans le port de Benghazi, le 22 novembre 2026 en Libye ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

L'incident sera discuté lors d'une réunion du Conseil de l'Atlantique nord, principal organe de décision politique de l'Otan, lundi à Bruxelles, a indiqué samedi à l'AFP un responsable de l'alliance.

À l'issue d'un sommet des alliés de Kiev jeudi, Berlin a assuré que des négociations réunissant Européens, Ukrainiens, Russes et Américains pour mettre fin à la guerre devraient "avoir lieu bientôt". Cette configuration serait une première.