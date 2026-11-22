Au moins 14 personnes pourraient être prises au piège en Ukraine sous les décombres d'un bâtiment résidentiel qui s'est effondré après une frappe de drone russe dimanche matin dans l'oblast de Kyiv, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

"Une partie de l'immeuble de cinq étages s'est effondrée (...). Je remercie les premiers secours pour leur intervention rapide : neuf personnes ont déjà été évacuées et l'incendie a été maîtrisé", a écrit le chef d'Etat ukrainien sur X.

Selon les autorités locales, deux personnes dont un adolescent ont été blessées.

(Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)