Ugarte, le petit Manuel de la sentinelle

Si certaines voix avaient émis des doutes en voyant le prix de son transfert, Manuel Ugarte fait tout ce qu'il faut depuis son arrivée pour justifier les attentes placées en lui. Ce samedi, encore une fois, l'Uruguayen a rayonné dans son rôle de sentinelle en grattant un grand nombre de ballons et en donnant le ton dans les duels. Net, précieux.

Sur les coups de 20 heures, Manuel Ugarte a eu droit à l’attention de tout le Parc des Princes au moment de la présentation des recrues estivales. Une parenthèse de quelques instants, après laquelle l’Uruguayen a retrouvé l’ombre dans laquelle il se complait. Pendant que les appels de Kylian Mbappé, les changements de rythme d’Ousmane Dembélé et les projections de Vitinha aimantaient les regards, le nouveau numéro 4 parisien a ratissé, harcelé et colmaté tout ce qu’il fallait pour faciliter la vie de ses coéquipiers. Ça ne surprendra personne, mais Ugarte a disputé l’intégralité des trois premiers matchs du PSG (comme Donnarumma, Skriniar et Hakimi). Indispensable, déjà.

4-1-5

L’activité de l’Uruguayen a permis à ses coéquipiers de se régaler contre Lens. Sobre et discipliné dans son rôle de sentinelle, il ne s’est ni éparpillé ni jamais aventuré trop loin de sa défense. Une caution déterminante dans l’animation offensive, puisqu’elle a permis à Vitinha ou Warren Zaïre-Emery de jouer avec plus de liberté et de se projeter. Les deux ont été très bons ce samedi, à l’image de l’action qui a mené au but de Marco Asensio où le Portugais a eu tout le loisir de combiner avec Kylian Mbappé et de remonter le terrain balle au pied. Le PSG a même basculé en 4-1-5 sur certaines phases de possession, avec Ugarte en garant de l’équilibre et Vitinha collé à la ligne comme un ailier.…

Par Quentin Ballue, au Parc des Princes pour SOFOOT.com