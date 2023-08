Ugarte : « Aller au combat, c’est naturel chez moi »

Planquez vos chevilles.

Une nouvelle fois désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a mis le prix cet été pour faire venir Manuel Ugarte, du Sporting CP. Et compte désormais sur la hargne de l’Uruguayen dans son entrejeu. « Aller au combat ? En fait, c’est naturel chez moi. Quand j’entre sur un terrain, la seule chose qui m’intéresse, c’est de récupérer le ballon au plus vite. Ça va de pair avec le style uruguayen. Aujourd’hui, en Uruguay, on voit arriver des joueurs complets, à la fois créatifs et efficaces. Mais avant, on s’est toujours caractérisés par la « garra charrua » , une irrépressible faim pour récupérer le ballon, pour lutter, pour être ambitieux », détaille l’intéressé dans une interview accordée à L’Equipe .…

