UE-Ursula von der Leyen échappe à la censure au Parlement européen

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a survécu à deux tentatives de destitution jeudi, le Parlement européen ayant rejeté deux motions de censure émanant de groupes d'extrême droite et de gauche.

Lors du vote de la première motion, 378 députés européens sur les 720 que compte le Parlement de Strasbourg ont exprimé leur soutien à Ursula von der Leyen. Ils étaient 383 lors du second vote.

Une majorité des deux tiers des suffrages exprimés était nécessaire pour l'adoption d'une mention de censure.

"J'apprécie profondément le soutien massif reçu aujourd'hui", a réagi Ursula Von der Leyen sur le réseau X. "La Commission continuera de collaborer étroitement avec le Parlement européen pour relever les défis de l'Europe et, ensemble, obtenir des résultats pour tous les citoyens européens."

Les résultats de jeudi sont légèrement meilleurs pour la cheffe de l'exécutif européen qu'en juillet, lorsque 360 députés avaient voté contre une motion présentée par des parlementaires d'extrême droite.

Après sa réélection à la présidence de la Commission européenne en 2024, Ursula von der Leyen avait reçu la confiance de 401 députés européens.

Si les motions de censure visant la présidente de la Commission n'avaient pratiquement aucune chance d'aboutir, certains députés ont signalé qu'elles révélaient un mécontentement plus général à son égard.

Certains parlementaires européens reprochent à Ursula von der Leyen d'avoir accepté un accord douanier déséquilibré avec les États-Unis et d'avoir proposé un accord commercial avec le bloc sud-américain Mercosur, qui, selon les critiques, menace les agriculteurs et l'environnement.

Les accords avec les États-Unis et le Mercosur seront soumis au vote du Parlement européen dans les mois à venir.

(Rédigé par Inti Landauro et Philip Blenkinsop, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)