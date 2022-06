UE/Pologne: des eurodéputés menacent la Commission d'une motion de censure

Trois figures du groupe Renew (libéraux) au Parlement européen ont appelé lundi à soumettre au vote des eurodéputés une motion de censure contre la commission von der Leyen, lui reprochant son feu vert au plan de relance polonais, mais cet appel a pour l'heure reçu un accueil froid des principaux groupes parlementaires.

Pour être mis au vote en séance plénière, ce texte contre l'exécutif de l'Union européenne, préparé par la Néerlandaise Sophie in't Veld, l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt et l'espagnol Luis Garicano, vice-président du groupe Renew (auquel appartient la délégation française LREM), devra d'abord recueillir les signatures d'au moins un dixième des eurodéputés, soit 71 parlementaires.

Si Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, "continue de refuser à appliquer sérieusement les règles de conditionnalité sur l'Etat de droit", qui visent à conditionner le versement de fonds européens au strict respect par les États membres des droits fondamentaux, "nous lui retirons notre soutien", a indiqué M. Verhofstadt.

La Commission a donné mercredi son feu vert au plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros, bloqué depuis plus d'un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice.

Or, les trois responsables de Renew jugent insuffisantes les annonces de Varsovie, dont la levée de la suspension d'un juge et le vote au Parlement polonais de la suppression de la chambre disciplinaire censée contrôler les juges, qui ont ouvert la voie au feu vert de Bruxelles.

Lors du vote au sein de la Commission, deux poids lourds de l'exécutif européen, la Danoise Margrethe Vestager (Renew Europe, centriste) et le Néerlandais Frans Timmermans (S&D, socio-démocrates), tous deux vice-présidents exécutifs, s'étaient opposés à la validation du plan polonais.

"La Commission est consciente que les solutions annoncées par les autorités polonaises sont purement cosmétiques", s'est indigné Guy Verhofstadt dans une lettre à son groupe politique, consultée par l'AFP.

Pour être adoptée au Parlement une fois les 71 signatures obtenues, une motion de censure doit faire l'objet d'un débat en session plénière puis être approuvée aux deux-tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié de l'ensemble des députés (soit 353), un niveau difficile à atteinte.

A l'issue de premières réunions lundi après-midi à Strasbourg, le groupe Renew, troisième groupe parlementaire, a décidé de ne pas soutenir en bloc la proposition de ses trois membres, estimant que "cela reste une initiative personnelle", a-t-on appris de source parlementaire.

Chez les Verts, la question n'a pas fait non plus l'objet d'un consensus et ce projet ne devrait pas obtenir de signataire, même si les eurodéputés écologistes veulent montrer leur fermeté envers la Pologne lors d'un texte devant être voté jeudi, selon plusieurs sources parlementaires.

Du côté des deux principaux groupes parlementaires, le PPE (droite) ne va pas soutenir cette motion et le groupe S&D (gauche) ne compte pas non plus "franchir ce pas" sans toutefois vouloir laisser "sans conséquence" le feu vert d'Ursula von der Leyen au plan de relance polonais.

Par le passé, huit motions de censure, dont la dernière remonte à 2005, ont déjà soumises au vote au Parlement européen, mais aucune n'a jamais été adoptée, selon l'institution.