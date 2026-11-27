UE: Pas de discussions sur le budget vendredi, un accord espéré en décembre, selon Merz

Sommet spécial de l'Union européenne à Bruxelles

BRUXELLES, 26 novembre (Reuters) - Les ‌chefs d'Etat et de gouvernement de ​l'Union européenne ne se réuniront pas comme prévu vendredi pour la seconde journée de ​leur sommet à Bruxelles, a annoncé jeudi soir le ​chancelier allemand Friedrich Merz, ⁠déclarant qu'ils s'évertueraient à trouver d'ici ‌la fin de l'année un accord sur le budget du bloc.

S'exprimant devant ​les ‌journalistes, Friedrich Merz a indiqué que ⁠les discussions effectuées dans la journée avaient permis un "nouveau mouvement" vers un projet de ⁠budget de ‌l'UE revu à la baisse ⁠pour la période 2028-2034, comme réclamé ‌par l'Allemagne et les autres ⁠pays contributeurs nets du bloc.

L'objectif est de ⁠parvenir à ‌un accord lors du prochain sommet européen, ​les 17-18 ‌décembre, a ajouté le dirigeant allemand.

Il a également répété sa ​position selon laquelle tous les pays de l'UE devaient contribuer à ⁠l'aide apportée à l'Ukraine. Cette question va être de nouveau évoquée lors d'une dernière session de discussions à Bruxelles aux alentours de minuit, a-t-il dit.

(Andreas Rinke; version française ​Jean Terzian)