UE-Pas de discussions sur le budget vendredi, un accord espéré en décembre-Merz

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ne se réuniront pas comme prévu vendredi pour la seconde journée de leur sommet à Bruxelles, a annoncé jeudi soir le chancelier allemand Friedrich Merz, déclarant qu'ils s'évertueraient à trouver d'ici la fin de l'année un accord sur le budget du bloc.

S'exprimant devant les journalistes, Friedrich Merz a indiqué que les discussions effectuées dans la journée avaient permis un "nouveau mouvement" vers un projet de budget de l'UE revu à la baisse pour la période 2028-2034, comme réclamé par l'Allemagne et les autres pays contributeurs nets du bloc.

L'objectif est de parvenir à un accord lors du prochain sommet européen, les 17-18 décembre, a ajouté le dirigeant allemand.

Il a également répété sa position selon laquelle tous les pays de l'UE devaient contribuer à l'aide apportée à l'Ukraine. Cette question va être de nouveau évoquée lors d'une dernière session de discussions à Bruxelles aux alentours de minuit, a-t-il dit.

(Andreas Rinke; version française Jean Terzian)