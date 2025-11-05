 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UE-Les Vingt-Sept s'entendent sur leur objectif climatique à l'horizon 2040
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:35

Les Vingt-Sept se sont entendus sur un objectif climatique visant à une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 90% d'ici 2040 par rapport à 1990, mais avec une certaine flexibilité, a annoncé la présidence danoise de l'Union européenne.

Lors d'un vote public, les ministres ont approuvé l'objectif de 90% proposé par la Commission européenne, tout en permettant aux Etats membres d'acheter des crédits carbone à l'étranger pour couvrir jusqu'à 5% de cet objectif, a déclaré le ministre danois du Climat, Lars Aagaard, qui présidait les discussions.

L'objectif de décarbonation des industries européennes ne serait donc que de 85%.

Pour convaincre les pays réticents, l'UE a également accepté d'envisager à l'avenir la possibilité d'utiliser des crédits carbone internes.

(Reportage de Kate Abnett, version française Tangi Salaün)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:01

    tout en permettant aux Etats membres d'acheter des crédits carbone à l'étranger .. on financiarise le vivant , la nature .. des fonds financiers achetent des forets, les louent car elles donnent droit à des credits carbone ... l argent que l on nous prendra ira juste alimenter ces grands fonds , la haute finance apatride .. aucun interet ecologique.. on ne plante rien .. à nous les taxes sur nos produits pour financer les achats de credits carbone ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank