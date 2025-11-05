UE-Les Vingt-Sept s'entendent sur leur objectif climatique à l'horizon 2040

Les Vingt-Sept se sont entendus sur un objectif climatique visant à une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 90% d'ici 2040 par rapport à 1990, mais avec une certaine flexibilité, a annoncé la présidence danoise de l'Union européenne.

Lors d'un vote public, les ministres ont approuvé l'objectif de 90% proposé par la Commission européenne, tout en permettant aux Etats membres d'acheter des crédits carbone à l'étranger pour couvrir jusqu'à 5% de cet objectif, a déclaré le ministre danois du Climat, Lars Aagaard, qui présidait les discussions.

L'objectif de décarbonation des industries européennes ne serait donc que de 85%.

Pour convaincre les pays réticents, l'UE a également accepté d'envisager à l'avenir la possibilité d'utiliser des crédits carbone internes.

(Reportage de Kate Abnett, version française Tangi Salaün)