UE: le patronat veut une réglementation plus simple et moins contraignante

Les organisations patronales en Europe veulent que la France oeuvre durant sa présidence de l'UE au premier semestre 2022 pour une législation européenne plus simple et moins contraignante, a indiqué jeudi le président de Business Europe Pierre Gattaz.

"Les entreprises européennes sont de plus en plus inquiètes devant les nouvelles contraintes bureaucratiques causées par les initiatives européennes", selon le président de l'organisation qui regroupe 40 organisations d'employeurs du Vieux continent.

"Un effort d'équilibre et de simplification doit être amorcé lors de la présidence française", a demandé M. Gattaz lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, à la veille d'une réception des représentants patronaux européens par le président français Emmanuel Macron.

M. Gattaz a dit qu'il était d'accord avec les objectifs poursuivis par Bruxelles, mais a souligné que "c'est surtout le comment qui nous inquiète".

Il a mis en avant la nécessité "de préserver la compétitivité des entreprises" et d'oeuvrer pour "la simplification de tous ces textes qui sont extrêmement complexes".

Le président de Business Europe a cité le paquet législatif climat intitulé "Fit for 55" qui vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990, et "va nous imposer 14 directives supplémentaires".

Il a aussi critiqué le texte communautaire en préparation "sur le devoir de vigilance européen qui nous inquiète beaucoup".

Sur ce point qui concerne la surveillance du respect des droits fondamentaux par les sous-traitants des groupes européens à travers le monde, M. Gattaz craint qu'une législation trop contraignante "laisse le champ libre à des acteurs moins scrupuleux".

Il demande en conséquence que la législation européenne se limite à une obligation de moyens, et non de résultats, et que l'obligation de contrôle ne concerne que les sous-traitants de premier rang et non l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Geoffroy Roux de Bézieux estime pour sa part que "sur le devoir de vigilance, le modèle français peut très bien s'appliquer à l'Europe".

Adoptée en 2017, la loi française impose aux grandes sociétés un devoir de prévention ainsi qu'une responsabilité civile pour l'impact humain et environnemental de leurs activités.