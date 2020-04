Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE: Démission du président du CER sur fond de controverse sur le coronavirus Reuters • 09/04/2020 à 08:41









UE: DÉMISSION DU PRÉSIDENT DU CER SUR FOND DE CONTROVERSE SUR LE CORONAVIRUS BRUXELLES (Reuters) - Le président de la principale organisation scientifique de l'Union européenne a quitté son poste, a annoncé mercredi la Commission européenne, sur fond de controverse sur la réponse du bloc communautaire à la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus. Mauro Ferrari, qui avait été nommé le 1er janvier dernier à la tête du Conseil européen de la recherche (CER) pour un mandat de quatre ans, a remis sa démission mardi, a indiqué la Commission, précisant que cette démission était à effet immédiat. Un porte-parole a déclaré que la Commission regrettait la démission prématurée du professeur Ferrari. Le départ du chercheur italien a été rapporté en premier lieu par le Financial Times, auprès duquel Mauro Ferrari s'était exprimé pour faire part de son immense déception à l'égard de la réponse apportée par l'Union à l'épidémie de coronavirus. Ferrari a dit au FT regretter la résistance institutionnelle et les luttes bureaucratiques intestines devant sa proposition d'un vaste programme scientifique pour lutter contre le coronavirus. "Je suis arrivé au CER en étant un fervent partisan de l'UE (...) Le COVID-19 a complètement modifié mon opinion", a-t-il dit dans le communiqué transmis au Financial Times. L'ERC, qui a dit regretter ces déclarations de Ferrari, a déclaré avoir demandé à Ferrari de démission de son poste le 27 mars, lui reprochant un manque de compréhension de son rôle de président de l'organisation ainsi que des activités personnelles et extérieurs effectuées au détriment d'une implication totale dans les travaux de l'agence européenne. (Robin Emmott et Gabriela Baczynska; version française Jean Terzian)

