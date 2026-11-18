UE-Accord provisoire pour accélérer la délivrance des autorisations pour les projets dans les renouvelable

Le Conseil de l'UE a annoncé mercredi être parvenu à un accord provisoire avec le Parlement européen afin d'accélérer la délivrance des autorisations pour les projets d'énergies renouvelables, les réseaux électriques et les installations de stockage.

L'accord vise à "favoriser leur déploiement dans toute l'Union européenne, renforcer la sécurité énergétique de l'UE et adapter notre réseau énergétique aux exigences de la neutralité climatique", a indiqué le Conseil dans un communiqué.

(Carlos Méndez à Mexico; version française Camille Raynaud)