UE: 200 syndicats, ONG et chercheurs demandent une refonte de la politique budgétaire

Plus de 200 organisations syndicales, ONG et universitaires demandent aux dirigeants de l'UE d'engager "une réforme profonde des règles budgétaires européennes", dont l'application est suspendue depuis un an, "dans le but de construire plus de progrès social et environnemental".

"La Commission européenne doit saisir l'étroite fenêtre d'opportunité actuelle pour être le fer de lance d'un changement substantiel de paradigme et de discours. Il est plus urgent que jamais que la politique budgétaire soit conçue comme un moyen et non comme une fin en soi et de réfléchir en fonction de ce dont l'économie, la société et la planète ont réellement besoin", écrivent les signataires parmi lesquels la CFDT française, la confédération allemande des syndicats (DGB), des personnalités comme Nicolas Hulot, George Soros ou l'économiste américain James Kenneth Galbraith.

Depuis l'éclatement de la crise sanitaire liée au Covid-19 l'an dernier, l'UE a suspendu l'application des règles du pacte de stabilité, à savoir la limite de déficit public à 3% du PIB et de l'endettement à 60% du PIB. Ces seuils ont volé en éclats, chaque État membre ayant soutenu à bout de bras son économie. L'UE a par ailleurs décidé un plan de relance de 750 milliards d'euros financé par un endettement commun inédit.

"Mais les conditions qui ont justifié ces mesures temporaires étaient déjà réunies avant la crise et le resteront encore longtemps après la fin de celle-ci", soulignent-ils.

"Il ne sert à rien de bricoler des changements progressifs (...) Nous avons désespérément besoin d'une révision complète des règles de la politique budgétaire pour remodeler nos économies", ajoutent-ils, tout en se disant "conscients que la réforme ne sera pas simple et ne se fera pas du jour au lendemain".

Les signataires demandent aux dirigeants européens de repenser le cadre budgétaire en fonction des principes suivants: "les États membres peuvent atteindre de façon flexible les objectifs de plein emploi, d'emplois décents et de transition écologique socialement juste"; "Un budget communautaire considérable et permanent, y compris une capacité d'emprunt", "une action coordonnée des politiques fiscale et monétaire" avec une BCE poursuivant "une politique accommodante en soutien des objectifs budgétaires décidés démocratiquement".