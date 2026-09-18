Udol déçu après la liste de Zidane

Déçu mais pas abattu. Matthieu Udol pouvait prétendre à une place dans la première liste de Zinédine Zidane , mais le sélectionneur des Bleus a fait d’autres choix. Le latéral lensois a vite dû passer à autre chose puisque le Racing jouait à Monaco ce soir, et il s’est illustré en égalisant de la tête sur un corner de Florian Thauvin à la 57 e minute. Lens a fini par perdre la rencontre (2-1), mais Udol a montré qu’il ne fallait assurément pas l’écarter.

« J’ai suivi évidemment la liste » , a-t-il confié au micro de Ligue 1+. « Oui, j’ai été déçu. C’est normal en tant que compétiteur, on a envie de toucher à ça . Maintenant, c’est à moi de redoubler d’efforts et d’être performant pour continuer à postuler pour la prochaine trêve. » Le calendrier lui donnera d’autres opportunités de taper dans l’œil du sélectionneur de l’équipe de France : avant la trêve internationale de novembre, Lens aura trois matchs de Ligue des champions à jouer , contre le Sporting, Bruges et Côme, sans oublier des chocs face à Lyon et Lille en championnat.…

QB pour SOFOOT.com