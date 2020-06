Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft lance une enquête sur des allégations de harcèlement Reuters • 26/06/2020 à 17:59









UBISOFT LANCE UNE ENQUÊTE SUR DES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT PARIS (Reuters) - Ubisoft a dit enquêter sur des allégations de mauvaise conduite au sein de la société de jeux vidéos, alors que des médias évoquent des accusations de harcèlement sexuel. "Nous avons lancé une enquête sur ces allégations avec l'aide de consultants extérieurs spécialisés", a déclaré la société française dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi. "En fonction de ses résultats, nous nous engageons à prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées. Tant que l'enquête est en cours, nous ne pouvons faire davantage de commentaires", a ajouté Ubisoft. (Sudip Kar-Gupta, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.