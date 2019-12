«#Ubercestover» : les réponses d'Uber pour lutter contre les agressions sexuelles dans ses véhicules

Le géant du secteur du VTC a publié jeudi un rapport détaillé sur la sécurité, qui révèle que 5.981 agressions sexuelles ont été rapportées par des utilisateurs ou des conducteurs de son service, ainsi que des tiers, sur le territoire américain en 2017 et 2018. Ce chiffre comprend plusieurs catégories, des attouchements, des tentatives d'agression et des viols. Un rapport qui vient opportunément servir la cause du hashtag #ubercestover qui rassemble en France depuis quelques jours des centaines de récits d'agressions sexuelles survenues lors de trajets en VTC.« La sécurité des ses clients est une priorité absolue » pour Uber, nous explique Rym Saker, chargée de la communication de la société de transports dans l'Hexagone. « Très concrètement, en cas d'incident lié à une agression physique ou sexuelle, le compte du passager ou du chauffeur qui aurait commis les faits, est alors immédiatement suspendu, et ce, à titre préventif. En cas de dépôt de plainte, les forces de l'ordre peuvent se mettre directement en contact avec nous pour que nous leur fournissions les informations nécessaires à l'enquête judiciaire » assure Uber.« Notre message fondamental c'est avant tout celui du dépôt de plainte », car la justice doit être menée par l'autorité publique et non pas par une société privée, nous précise la porte-parole d'Uber, qui a pris un arsenal de dispositions pour répondre aux inquiétudes de ces utilisatrices en particulier.Une série de mesuresLa première d'entre elle, l'assistance aux victimes. « Nous sommes en train de les aider à retrouver les informations liées aux courses et nous pourrons les transmettre aux forces de l'ordre après dépôt de plainte ». Ensuite, depuis le 22 novembre, une fonctionnalité dédiée dans l'application permet aux victimes de partager « toute situation de harcèlement ou d'agression sexuelle qu'elles ont pu subir, y compris dans le passé ». Les ...