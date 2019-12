Uber va mener des contrôles inopinés de ses chauffeurs par selfie

A partir de lundi, Uber va demander à ses 30 000 chauffeurs opérant en France de se prendre en selfie pour vérifier qu'ils sont bien, eux-mêmes, au volant du véhicule, et non quelqu'un d'autre. Cette décision intervient alors que l'entreprise est confrontée aux témoignages de victimes d'agression sexuelles accusant des des chauffeurs indépendants. Après une rencontre le 12 décembre avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, l'entreprise de VTC a décidé d'imposer cette mesure de contrôle pour lutter contre la fraude. Cette photo du chauffeur sera comparée en temps réel avec sa photographie enregistrée dans la base de données par les équipes de la plateforme.«La confiance a été érodée »Selon Uber, ces contrôles seront aléatoires mais fréquents. Ils visent à limiter le risque de fraude de certains chauffeurs qui tenteraient de s'intégrer à la plateforme sans avoir de carte de VTC. Il s'agit aussi d'empêcher certains chauffeurs de louer un compte avec tous les risques que cette usurpation d'identité comporte pour les clients.Jusqu'à présent, l'entreprise recommandait à ses clients de vérifier la plaque d'immatriculation, le modèle et la marque du véhicule, ainsi que la photo et le nom du chauffeur, grâce au SMS envoyé au moment où ils ont commandé la course. En cas de doute, Uber demandait à ses clients de pas monter à bord.« Suite au signalement d'agressions sexuelles inacceptables, la confiance de nos utilisatrices a été érodée. Nous sommes résolus à la retrouver en prenant des mesures de prévention, de lutte contre les violences sexuelles et d'accompagnement des victimes », explique Steve Salom, le directeur d'Uber pour la France.Vers une base de données commune aux plateformesSelon la loi, un contrôle visuel des chauffeurs par les plateformes est obligatoire une fois par an. ...