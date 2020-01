Uber va (enfin) récompenser ses passagers

Uber passe la seconde pour remercier ses utilisateurs français. Lancé il y a déjà un an aux États-Unis, le programme de fidélité Uber Rewards se déploie enfin ce mercredi dans l'un des marchés européens principaux de la plateforme de mise en relation avec des chauffeurs VTC.Arrivé en France en 2012, Uber était le seul service qui n'offrait que rarement des réductions hors première course. LIRE AUSSI > Uber lance un bouton « anti-discriminations »Il faudra toutefois y souscrire et patienter un peu car tous les utilisateurs n'y auront pas immédiatement accès. Bonne nouvelle cependant : le cumul des points de fidélité est rétroactif sur les six derniers mois.Une loterie pour gagner du créditChaque euro dépensé en courses UberPool ou en livraison Uber Eats rapporte un point qui est doublé lors d'une course UberX et Confort, ou triplé pour un trajet avec le service Berline.Une fois accumulés, ces points débloquent un statut (Blue, Gold, Platinum et Diamond). Ces différents paliers comportent des avantages divers qui s'activent dès les 500 premiers points.N'espérez pas pour autant un trajet gratuit. Les points sont à convertir en récompenses qui varient d'une loterie pour gagner du crédit (de 1 à 100 euros) à une livraison gratuite sur Uber Eats.La concurrence en avanceD'autres avantages ponctuels peuvent aussi s'appliquer.Le statut le plus élevé, Diamond, ouvre la voie à une prise en charge prioritaire aux aéroports ou à un prix protégé en cas de majoration sur un parcours prédéfini.Bien connu depuis plusieurs années pour offrir une course gratuite au bout d'un certain nombre de points, le concurrent principal, Kapten (ex-Chauffeur Privé), a lui aussi mis en place un nouveau système équivalent il y a une semaine.Le passager engrange 50 points par course qu'il peut ensuite miser sur la Kap'roulette pour une course gratuite, une réduction ou un cadeau des partenaires. Moins aléatoire, à partir ...