Uber lance un bouton «anti-discriminations»

« J'ai été victime d'une discrimination ». Depuis ce jeudi, l'application de la célèbre plateforme VTC Uber comprend cette fonctionnalité dans la rubrique « Aide ». Elle permet, à un client ou un chauffeur de signaler lors d'une course s'il a été victime de propos, d'insultes ou de violences physiques en raison de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son origine, de sa religion ou encore de son handicap.Un bouton dit anti-discriminations que ce jeune homme de Rennes aurait volontiers actionné, dans la nuit de samedi à dimanche, en plus de la plainte déposée mercredi contre un chauffeur Uber pour discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et refus de fourniture d'un service.« J'ai sollicité Uber après une soirée. J'étais avec mon ami et nous avions une conversation tout à fait banale avec le chauffeur lorsqu'il nous a soudainement demandé : vous êtes mariés ? Nous avons répondu : non. Puis, il a enchaîné avec : vous êtes en couple ? Nous avons dit : oui », raconte ce jeune de 20 ans. C'est à ce moment-là que la course s'est arrêtée pour eux.Un partenariat engagé avec l'association SOS homophobie« Il est devenu hyper agressif et nous a demandé de sortir de son véhicule. C'était la première fois que cela m'arrivait. Je ne voulais pas de problème, nous sommes sortis et nous avons dû terminer le dernier kilomètre du trajet à pieds. Il était 3 heures du matin », poursuit cet usager régulier.« Je l'ai signalé à la plateforme qui m'a soutenu dans ma volonté de porter plainte. J'ai aussi réussi à entrer en contact avec le chauffeur pour des explications. Il a d'abord fait l'ignorant, puis a commencé à mentir en disant qu'on s'était embrassé et qu'il ne voulait pas de ça dans sa voiture, nous aurions même eu un rapport sexuel sur la plage arrière selon lui... »Parallèlement au lancement du bouton anti-discriminations, un partenariat a ...