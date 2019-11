Uber accusé d'aggraver la pollution des grandes villes européennes

Les grandes villes n'avaient pas besoin de cela. Uber « et les services [de VTC] similaires intensifient le trafic et accroissent le nombre de kilomètres parcourus dans les zones urbaines », alertent un consortium d'ONG, en rendant publique une étude (en anglais) consultable ici.D'après les données compilées par Euromonitor pour l'ONG européenne Transport & Environment (T & E), à Paris et à Londres, « les kilomètres effectués par ces voitures supplémentaires produisent environ 515 kilotonnes d'émissions de CO2 par an ». Soit l'équivalent de « 250 000 voitures supplémentaires appartenant à des particuliers ».Pour cette coalition d'ONG, la plateforme de réservation de voitures contribue à augmenter la pollution au CO2 et au diesel dans les métropoles européennes. Elle demande ainsi à l'entreprise d'aider ses chauffeurs à se doter de véhicules moins polluants.90 % des VTC roulent au dieselEn France, le groupe américain est la première entreprise du secteur des véhicules de tourisme avec chauffeur « avec 2,7 millions d'usagers en 2017 ». Même chose à Londres, qui comptabilisait « 3,5 millions d'usagers en 2018 ».Aux émissions de gaz à effet de serre s'ajoute une pollution aux particules fines : en France, 90 % des VTC enregistrés sont en effet des véhicules diesel.De son côté, Uber estime travailler « activement avec des villes à travers l'Europe pour améliorer l'accès à des modes de transport propres, sûrs et accessibles ». Selon l'un de ses porte-parole, l'entreprise promeut les trajets partagés en voiture, mais aussi des modes de transport propres comme les vélos électriques en location. Uber indique cependant que l'acquisition de véhicules électriques reste pour l'instant trop onéreuse pour ses chauffeurs. LIRE AUSSI > À Aubervilliers, des chauffeurs en colère bloquent le centre d'accueil d'UberSi la plateforme américaine « veut se montrer à la hauteur ...