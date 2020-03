Typologie des footballeurs amateurs, épisode 1

En son temps, Dmitri Ivanovitch Mendeleïvev avait classifié les éléments chimiques pour le plus grand bonheur de la communauté scientifique. Pour vous, SoFoot.com dresse le tableau périodique des joueurs de football amateur. Et vous les connaissez peut-être...

Julien, 36 ans, Paris, chef d'une boîte de pub

Arthur, 26 ans, Lyon, runner et créateur

Julien a 36 ans, mais dans son équipe, on l'appelle quand même "". Sur le terrain, il est celui à qui tout le monde dit de se calmer et celui à propos de qui tout le monde s'excuse en fin de match, en jurant, l'air convaincu que "". Dans la vraie vie, Julien est à la tête d'une équipe dans une agence de pub parisienne où il manage trois autres Julien et deux Maxime. Son profil LinkedIn indique qu'il est plutôt créatif, qu'il maîtrise la communication de crise et qu'ildepuis son ERASMUS dans une université de l'État de Géorgie, aux. C'est là qu'il a joué sérieusement au soccer - il le raconte à qui veut l'entendre - et qu'il a découvert la mentalité américaine qui ne l'a plus quitté depuis. C'est aussi là qu'il a rencontré Léa, devenue il y a deux ans la mère du petit Gaspard. Léa trouve que Julien est aimant et rassurant, qu'il est un bon exemple pour leur fils. Mais ce que Léa ne sait pas, c'est que l'an dernier, elle a épousé un gros connard. Car le lundi soir, quand Julien joue milieu de terrain dans son équipe de foot à 7, elle dîne avec des potes. Elle n'est pas là pour le voir mettre des petits coups discrets dans les tendons d'Achille d'un gamin de 20 ans, en lui susurrant à l'oreille que sa mère est une prostituée. Elle ne le voit pas insulter l'arbitre avant de venir s'excuser quelques minutes plus tard, en lui expliquant "". Et si elle a déjà vu chez lui des signes de crispation lors d'une défaite au Times Up lors d'un week-end chez sa famille, Léa ne sait pas que son mari fait tout pour déclencher une bagarre à chaque match, contre des mecs bien plus costauds que lui. Sauf qu'un jour, ça finira mal. Et Julien, il devra alors expliquer au petit Gaspard pourquoi papa ressemble à Elmer l'éléphant.