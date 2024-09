Typhon Yagi: 143 morts au Vietnam, premières victimes en Thaïlande et au Laos

Vue aérienne du pont de Phong Chau, effondré sur le fleuve Rouge, dans la province de Phu Tho au Vietnam le 9 septembre 2024, après que le super typhon Yagi a frappé le nord du pays ( AFP / STR )

Plus de 140 personnes ont trouvé la mort après le passage du typhon Yagi, principalement dans le Nord du Vietnam, en proie à des inondations monstres, alors que des pays voisins faisaient état de premières victimes.

Un éboulement de terrain a tué 22 personnes et fait 73 disparus dans un village de la province de Lao Cai au Vietnam, ont rapporté des médias d'Etat vietnamiens, dans le dernier exemple en date des conséquences meurtrières du typhon.

Carte montrant le cumul de précipitations sur trois jours au passage du typhon Yagi sur le nord du Vietnam, au 8 septembre ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Plus de deux jours après le passage du typhon Yagi, le Vietnam reste aux prises avec les ravages de la tempête tropicale, qui a frappé samedi et dimanche le nord du pays avec des averses et des rafales dépassant les 150 km/h.

Les habitants ont constaté des inondations d'une ampleur inédite depuis plusieurs décennies, jusque dans la capitale Hanoï, où la montée du fleuve Rouge a conduit à l'évacuation de centaines de personnes.

Cette photo aérienne montre les rues inondées de la ville de Thai Nguyen, après le passage du typhon meurtrier Yagi, dans le Nord du Vietnam, le 10 septembre 2024 ( AFP / Xuan Quang )

"Je ne pensais pas que l'eau allait monter aussi rapidement (...) C'est la pire inondation que j'ai vue de mes yeux", a déclaré Nguyen Tran Van, qui réside depuis quinze ans près des berges à Hanoï.

"Si l'eau était montée un peu plus haut, ça aurait été très difficile pour nous de partir", a précisé cette employée de bureau de 41 ans, qui a pu déplacer ses meubles à l'étage pour les garder au sec.

- évacuations à Hanoï -

Des personnes naviguent sur un bateau dans une rue inondée de la capitale vietnamienne Hanoï, quelques jours après le passage du typhon meurtrier Yagi, le 10 septembre 2024 ( AFP / NHAC NGUYEN )

Les autorités vietnamiennes ont fait état de 143 morts et 58 disparus au total, sans toutefois préciser si ce bilan comptabilise les victimes du glissement de terrain à Lao Cai.

Des inondations ont aussi affecté des régions de Birmanie, du Laos et de Thaïlande.

Au Vietnam, des publications sur les réseaux sociaux ont montré mardi la détresse de personnes bloquées sur les toits dans l'attente de leur évacuation.

Des rues et des bâtiments inondés après que le super typhon Yagi a frappé le nord du Vietnam, à Yen Bai, le 9 septembre 2024 ( AFP / Nguyen NGUYEN )

Seize provinces et villes restent mercredi sous la menace d'éboulements et de crues subites, bien que plusieurs médias d'Etat ont indiqué que l'eau avait commencé à reculer dans certaines régions montagneuses.

A Hanoï, en proie aux pires inondations depuis 2008 selon des médias d'Etat, des policiers vérifient que les habitations situées près du fleuve sont bien vides.

Cette photo montre des bananiers arrachés par le typhon Yagi dans la capitale vietnamienne Hanoï, le 10 septembre 2024 ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Tous les habitants doivent partir", a déclaré à l'AFP un responsable local de la police. "Nous les amenons dans des bâtiments publics transformés en abris temporaires ou bien ils sont hébergés par des proches. Il y a eu beaucoup de pluie et l'eau monte rapidement".

- crues au Laos -

Carte montrant la trajectoire prévue du super typhon Yagi et les prévisions de précipitations cumulées pour les 6 et 7 septembre, de 12h à minuit GMT ( AFP / Olivia BUGAULT )

Dans le nord de la Thaïlande, une opération de secours est en cours pour venir en aide à 9.000 familles piégées par la montée des eaux, a indiqué la Première ministre Paetongtarn Shinawatra.

Deux personnes ont été tuées dans un éboulement de terrain survenu dns la province de Chiang Mai (nord), et deux autres personnes dans des circonstances non précisées dans la province de Chiang Rai (nord).

Au Laos voisin, un média d'Etat a indiqué qu'au moins une personne avait trouvé la mort dans les inondations.

Certaines rivières en crue dans la province de Luang Prabang (nord) ont atteint le niveau d'alerte, selon des rapports.

Des maisons et des magasins de la capitale de la province, classée au patrimoine mondial de l'humanité, ont été inondés, a précisé le Lao Post.

Un homme navigue en bateau sur le fleuve Rouge dans la capitale vietnamienne Hanoï, en prises avec les conséquences dramatiques du passage du typhon Yagi, le 10 septembre 2024 ( AFP / Nhac NGUYEN )

En Birmanie, les pluies ont provoqué d'importantes inondations à Tachileik (est), ville frontalière de la Thaïlande, mettant à mal les communications téléphoniques, ont rapporté la presse locale et des témoins.

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi avait traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.