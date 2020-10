Tymek, grand bonhomme

Ce jeudi soir, à Glasgow, Tymoteusz Puchacz tentera d'aider le Lech Pozna? à prendre ses premiers points en Ligue Europa sur la pelouse des Rangers. Pour ce latéral gauche qui compte parmi les grands espoirs du football polonais, ce sera aussi l'occasion de souffler 90 minutes, après avoir été surexposé médiatiquement depuis qu'il a osé prendre position en faveur des manifestants qui luttent contre l'abolition du droit à l'avortement dans son pays.

Lundi 26 septembre, au lendemain d'un nul contre le Cracovia et trois jours avant un match crucial contre les Rangers en Ligue Europa, Tymoteusz Puchacz est sorti du bois. Pas au milieu d'une paisible clairière, non, plutôt au milieu d'un champ de bataille. Car le latéral du Lech Pozna? s'est aventuré sur un terrain que très peu osent affronter : celui d'afficher publiquement ses opinions, en apportant son soutien aux manifestants défendant le droit à l'avortement, dernière thématique en date à avoir embrasé la Pologne, après la réélection contestée d'Andrzej Duda au mois de juillet et la gestion de la crise de la Covid-19 depuis la rentrée. Sa prise de position, "Tymek" la justifie en invoquant sur InstagramDepuis, le post a engendré plus de 630 commentaires. Un nombre nettement supérieur aux standards