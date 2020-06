Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter accole la mention "contenu manipulé" à une vidéo de Trump Reuters • 19/06/2020 à 16:54









TWITTER ACCOLE LA MENTION "CONTENU MANIPULÉ" À UNE VIDÉO DE TRUMP (Reuters) - Twitter, au coeur d'un bras de fer avec Donald Trump, a accolé une mention "contenu manipulé" à une vidéo publiée par le président américain reprenant le logo et la typographie de la chaîne CNN. Dans cette vidéo montrant une course poursuite entre un petit garçon noir et un autre blanc, un bandeau indique: "Un bambin terrifié fuit un bébé raciste. Bébé raciste probablement un électeur de Trump". Après avoir montré que cette course poursuite avait en réalité été précédée de retrouvailles entre les deux enfants, la vidéo publiée par Donald Trump conclut "L'Amérique n'est pas le problème. Les fake news le sont". La vidéo originale, devenue virale sur les réseaux sociaux en 2019, montrait un enfant noir et un enfant blanc courant l'un vers l'autre et se serrant dans les bras. Elle a été diffusée l'an dernier sur le site internet de CNN avec le titre "Ces deux tout-petits nous montrent à quoi ressemblent les meilleurs amis dans la vie réelle". "Nous pouvons inscrire une mention sur les Tweets contenant des contenus synthétiques et manipulés pour aider les gens à comprendre leur authenticité et pour fournir un contexte supplémentaire", écrit Twitter dans ses conditions d'utilisation. Twitter est sous l'étroite surveillance de l'administration Trump depuis que le groupe a incité ses utilisateurs à vérifier la véracité de messages publiés par le président américain. (Aishwarya Nair à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

