Twitch : un «gamer» détourne plus de 10000 euros de dons pour une association

« Quand cette somme est rentrée, ça m'a traversé l'esprit, et j'ai pas fait le bon choix », avoue-t-il face à ses abonnés. Face à la tourmente qui anime la communauté du gaming depuis deux semaines, Anis13K, un « streameur » (un amateur de jeux vidéo qui se filme en train de jouer) de la plateforme Twitch, a été contraint d'avouer ses méfaits jeudi dernier.Le « gamer », qui était suivi par 80 000 personnes sur Twitch, a en effet avoué avoir détourné des milliers d'euros depuis 2015. Sa technique ? Faire croire qu'il collectait des fonds pour l'Association française des sclérosés en plaques (Afsep) et appeler ses abonnés à faire des dons via la plateforme. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voici en gros les aveux concernant toute cette histoire. pic.twitter.com/qp8BWuykpS-- Reveal Truth (@RevealTruth6) January 2, 2020 Le Marseillais, qui assure que son père souffre de la maladie, percevait directement les milliers d'euros de dons sur son compte PayPal. Des dons qu'il a utilisés à des fins personnelles. « Je suis rentré dans une espèce de spirale infernale où je devais tout le temps des sous à droite à gauche. J'avais des crédits pour payer des crédits à droite à gauche », a-t-il expliqué dans une vidéo en direct.Entre 10 et 15 000 euros détournésC'est une équipe composée de plusieurs « gamers » inquiets et lésés (Hartax, Monkey, Maciappula, Lucylle, Reysk, Sywane, d0d0, Iliasuu, Jeff McKnight, Keiqui) est parvenue à déceler la supercherie. « Après chaque événement caritatif, son train de vie devenait toujours plus conséquent », expliquent les joueurs X1mpacTz et KalK (ils souhaitent être nommés par leurs pseudonymes). Selon eux, l'homme aurait détourné entre 10 et 15 000 euros depuis 2015.Inquiets, les internautes ont donc demandé des comptes au « streameur », qui a d'abord nié l'affaire en bloc. « Il disait qu'étant quelqu'un d'intègre, et ayant un père ...