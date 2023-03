TVA des oeuvres d'art: un groupe de travail et "deux options", selon Bercy

Le ministère de l'Économie a proposé vendredi aux acteurs du monde de l'art, inquiets d'une directive européenne sur la TVA, de travailler avec eux sur "deux options", dont l'une "plus favorable" au secteur, mais qui suppose "un coût" encore non chiffré pour les finances publiques.

"Une concertation va débuter avec les professionnels du secteur dans les jours qui viennent avec Bercy et le ministère de la Culture pour qu'une décision soit prise cet été, pour une disposition inscrite dans le projet de loi de finances (PLF) 2024 qui sera ensuite examinée par le parlement cet automne. On souhaite aboutir d'ici fin 2023 sur la transposition de la directive", a précisé le ministère de la Culture lors d'un point presse téléphonique avec Bercy.

La directive, adoptée à l'unanimité par les 27 états membres de l'Union européenne en avril, doit être transposée en droit français avant le 1er janvier 2025 et condamne le régime spécial actuel: elle empêche le secteur de cumuler un taux réduit de TVA à 5,5% à l'achat d'une oeuvre et "la TVA sur la marge" (la différence entre le prix d'achat et le prix de revente) de 20%.

Artistes, galeristes et marchands d'art, qui n'ont pas été concertés en amont mais ont été reçus vendredi par Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, sont montés au créneau pour alerter sur ses conséquences qui mettraient leur secteur "en péril".

C'est "une grande directive qui concerne l'ensemble des taux de TVA et pas seulement celles applicables au secteur culturel. La France, s'agissant du taux applicable à l'art, s'est battue pour maintenir le taux actuel mais n'a pas obtenu gain de cause", a expliqué Bercy.

"Si la directive nous empêche de maintenir notre système actuel, elle nous permet d'étendre le taux réduit (de 5,5%, NDLR) à l'ensemble des transactions (...) ce qui est vu favorablement par le secteur, mais aura un coût pour les finances publiques qui n'est pas encore chiffré", a indiqué le ministère de l'Économie, en relevant la volonté du gouvernement de concilier le respect de la conformité à la directive européenne et l'importance du marché de l'art pour la France.

Une deuxième option, exclue par les acteurs du secteur, maintiendrait le taux de TVA actuel sur la marge de 20% à la revente mais supprimerait le taux de 5,5% à l'acquisition, qui passerait à 20%.