Turquie : une ville de 12 000 ans va disparaître sous les eaux

Une page d'histoire pluri-millénaire va se tourner à Hasankeyf, une ville située au sud-est de la Turquie. Alors que des populations humaines vivent, là, sur les rives du Tigre, depuis 12 000 ans, le territoire va bientôt être recouvert par les eaux, après la mise en service d'un barrage, explique The Independent.Le barrage d'Illisu, sur le Tigre, ce fleuve qui prend sa source en Turquie avant de parcourir l'Irak, va bientôt être rempli par le pays de Recep Tayyip Erdo?an. La zone, bientôt recouverte par les eaux, pourra abriter jusqu'à 10 milliards de mètres cube destinés à produire de l'électricité. Mais, sous les flots, se trouveront Hasankeyf et près de 200 villages qui se situent aussi dans la vallée. Les habitants ont commencé à déménager, leurs affaires ont été transférées vers des maisons construites sur les hauteurs, où se trouve une ville baptisée "New Hasankeyf". "Ils ont transformé les habitants d'Hasankeyf en victimes", résume Ramsiz Alcin, une locale, forcée d'évacuer sa maison, comme plusieurs milliers d'autres personnes. La décision de remplir le barrage menace aussi la vie sauvage locale et fait disparaître un pan d'histoire.Lire aussi La bataille des 400 barrages a commencéUn barrage crucial pour la TurquieLa construction du barrage avait commencé en 2006, mais ce projet avait longtemps été repoussé face aux critiques des habitants, des organisations environnementales et des historiens. En 2009, il avait...