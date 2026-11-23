Les forces de sécurité et les agents de protection de la faune turques recherchaient lundi un animal présumé être un lion, aperçu en train d'errer dans une zone boisée au nord d'Istanbul, a indiqué l'autorité nationale chargée des parcs nationaux.

Des agents d’un commissariat du quartier de Zekeriyaköy, au nord de la rive européenne d’Istanbul, ont signalé avoir repéré sur des caméras de surveillance "un animal ressemblant à un lion" vers 21 heures, heure locale dimanche (18h00 GMT), selon un communiqué publié sur X par l’autorité des parcs.

La télévision turque a diffusé des images de vidéosurveillance et de caméras thermiques montrant ce qui semblait être un grand félin se déplaçant dans les sous-bois, ainsi que des équipes en train d'effectuer des recherches dans la forêt du district de Sarıyer, situé à la périphérie d’Istanbul et bordant le détroit du Bosphore et la mer Noire.

"Des équipes munies de caméras thermiques ont été dépêchées sur place afin de mener des recherches plus approfondies, et les riverains ont été avertis des précautions nécessaires", a indiqué l’autorité.

"À la suite des opérations menées dans la zone boisée, l’emplacement de l’animal a été localisé. Les efforts pour le capturer se poursuivent, avec une équipe comprenant des vétérinaires spécialisés sur place", a-t-elle ajouté.

(Can Sezer, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)