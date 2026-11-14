Turquie: sept maires détenus rejoignent le premier parti de l'opposition

Photo prise et diffusée le 14 novembre 2026 par le service de presse du Yeni Parti ("Nouveau parti"), première force politique de l'opposition turque, montrant le chef de cette formation, Özgür Özel, s'exprimant à Ankara ( yeni party press service / Alp Eren Kaya ( Yeni Party Press Service Handout) )

Le Nouveau Parti, première formation de l'opposition au président turc Recep Tayyip Erdogan, a lancé samedi son congrès fondateur, marqué par l'adhésion hautement symbolique de sept maires aujourd'hui en prison, avec dans le viseur la présidentielle de 2028.

A l'ouverture du premier congrès du Yeni Parti ("Nouveau Parti" en turc), qu'il a fondé en juillet et dont il doit devenir le président ce weekend, Özgür Özel a lu le courrier des sept détenus, dont six sont des maires d'arrondissements d'Istanbul.

Les édiles affirment en filigrane être sous les verrous après avoir résisté aux pressions du pouvoir pour céder leurs mairies, remportées lors des municipales de 2024.

"Nous sommes emprisonnés (...) parce que nous n'avons pas remis aux autorités de tutelle le mandat que la nation nous a confié par les urnes", écrivent-ils dans cette lettre ouverte.

Photo prise et diffusée le 14 novembre 2026 par le service de presse du Yeni Parti ("Nouveau parti"), première force politique de l'opposition turque, montrant le chef de cette formation, Özgür Özel, lors d'un congrès fondateur à Ankara ( yeni party press service / Alp Eren Kaya ( Yeni Party Press Service Handout) )

"Ce que nous défendons (...), c'est la souveraineté nationale, le fondement de la République", ajoutent-ils, dénonçant le discours du pouvoir qui, selon eux, dit aux électeurs: "Votre vote ne compte pas".

Et d'ajouter : "nous sommes confrontés à une question bien plus vaste qu'un simple problème partisan : le droit du peuple à choisir son propre avenir".

En mai dernier, Özgür Özel avait été évincé par la justice de la direction du CHP (Parti républicain du peuple), la formation historique sociale-démocrate turque, tête de pont de l'opposition.

Il avait dénoncé une manœuvre destinée à faciliter la victoire du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Erdogan aux prochaines élections.

Deux mois plus tard, il avait emmené 91 parlementaires pour fonder le Nouveau Parti, devenu la première force d'opposition.

"L'ancien doit partir"

Il compte aujourd'hui 90 députés, contre 280 pour l'AKP. Le CHP, fondé par le père de la république turque, Mustafa Kemal Ataturk, en conserve 44.

Sous la direction d'Özgür Özel, le CHP avait créé la surprise en réussissant un véritable raz-de-marée aux municipales de 2024. Mais depuis, le bras de fer entre majorité et opposition a gagné le terrain judiciaire.

Six responsables de province ont été arrêtés, dont le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, considéré comme un des adversaires les plus sérieux de M. Erdogan dans les urnes, ainsi que 29 maires d'arrondissements, dont 13 à Istanbul.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (C), le chef du Yeni Parti ("Nouveau Parti"), Özgür Özel (2eG), et des représentants de l'État se rendent au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk pour marquer le 103e anniversaire de la République turque, le 29 octobre 2026 à Ankara ( AFP / ADEM ALTAN )

Parallèlement, au moins 18 édiles ont fait défection, le dernier en date à Izmir (ouest), un bastion social-démocrate depuis des décennies. Cemil Tugay a rejoint la majorité, provoquant des manifestations dans cette place forte de la laïcité turque.

Samedi, le futur président du Nouveau Parti a rendu hommage à ceux qui, désignés dans les urnes, ont subit les foudres du pouvoir.

"Nous avons des maires, des conseillers, des fonctionnaires et des frères et sœurs dans différentes prisons à travers la Turquie", a-t-il déploré. "Aucune injustice ne reste impunie. Aucune souffrance, aucun chagrin n'est vain".

Pour lui, les responsables au pouvoir "ont manqué de respect à la décision de la nation. Au lieu de mener avec nous une compétition politique, ils ont essayé de nous attaquer, de nous intimider et d'utiliser la puissance de l'État".

M. Özel a ensuite présenté ce qui ressemblait fort à un programme pour la présidentielle: défense des institutions, politique économique, indépendance de la justice, liberté de la presse, politique du logement.

"Nous faisons une promesse à ceux qui (...) parfois perdent espoir, qui se disent : +un changement est-il possible ? Mon tour viendra-t-il un jour ? Quelqu'un entendra-t-il ma voix ?+ Ne perdez jamais espoir !", a-t-il scandé.

"Ce régime pourri, décrépit, arrogant n'a plus la force de faire un pas de plus. (...) L'ancien doit partir, (...) le fatigué doit se retirer", a-t-il conclu, désignant le chef de l'Etat.

Recep Tayyip Erdogan, 72 ans, entend se représenter lors d'une élection anticipée en avril 2028. Cette date lui permet de contourner la constitution, qui l'empêche de se représenter s'il va au terme de son mandat actuel.

Il est au pouvoir en Turquie depuis 2003 comme Premier ministre, depuis 2014 comme président.