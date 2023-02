Turquie: les forces spéciales au secours d'animaux piégés

Un membre des forces spéciale, suspendu par un treuil à un hélicoptère, tente d'approcher le toit d'un immeuble endommagé pour secourir des animaux prisonniers des décombres, le 22 février 2023 à Diyarbakir, en Turquie ( AFP / ILYAS AKENGIN )

Les forces spéciales turques ont été dépêchées mercredi pour secourir chiens, chats et oiseaux prisonniers d'un immeuble très endommagé en cours de démolition après le séisme du 6 février dans la ville de Diyarbakir (sud-est).

Dès le matin et alors que les engins étaient déjà à l’œuvre, a constaté le correspondant de l'AFP, les défenseurs des animaux se sont opposés à la destruction de l'immeuble Galeria dont 111 habitants ont perdu la vie dans le sinistre, en arguant de la présence d'animaux domestiques.

"Dans quel sorte de pays musulman vit-on ? Ce sont des vies, vous ne pouvez pas les détruire comme ça !" s'est insurgé Ramazan Tugay, accouru sur place.

Selon lui, seize chats, chiens et oiseaux sont piégés dans les étages gravement endommagés.

"Il disent que le bâtiment va s'effondrer si la grue le touche", a expliqué Nilay Yilmaz, 32 ans. "Depuis 08h00 ce matin ils ont commencé à découper l'immeuble, mais il tient toujours. Ceux qui ont ordonné sa destruction vont tuer ces animaux".

"S'il vous plaît laissez-nous entrer c'est tout ce qu'on demande, si vous avez peur (d'y aller) laissez nous faire" a-t-elle imploré. Sans succès.

Grande ville à majorité kurde, Diyarbakir a été le théâtre d'attentats et d'affrontements en 2015-2016 entre les forces de l'ordre et les combattants kurdes et l'opposition à Ankara y reste vive.

Le barreau de Diyarbakir a saisi la justice pour faire arrêter la démolition, soutenu par l'Union des barreaux de Turquie qui a appelé à sauver les animaux.

Les autorités turques ont interdit à la population de tenter d'entrer dans les immeubles endommagés par le séisme, même brièvement.

Un hélicoptère des forces spéciales turques survole un immeuble endommagé où des animaux sont prisonniers des décombres, le 22 février 2023 à Diyarbakir, en Turquie ( AFP / ILYAS AKENGIN )

Dans l'après-midi, un hélicoptère des forces spéciales a longuement survolé l'édifice avec un de leurs membres suspendu à un treuil pour tenter d'approcher l'immeuble, soulevant un énorme nuage de poussière.

En vain. L'opération - retransmise en direct à la télévision- a été suspendue peu après 18H00 (15H00 GMT), mais un drone a pris le relai et continuait de survoler le bâtiment malgré la nuit.

Selon un policier, de la nourriture va être déposée pour tenter d'attirer les chats. Mais les travaux de démolition reprendront jeudi, a-t-il indiqué à l'AFP.