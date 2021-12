Turquie : le président Erdogan promet de combattre l'inflation galopante

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau promis de freiner l'inflation qui a atteint plus de 21% sur un an en novembre et ampute chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat des Turcs.

"Nous avons fait baisser l'inflation à 4% lorsque je suis arrivé au pouvoir. Et tôt ou tard, nous la ferons de nouveau baisser", a-t-il affirmé après la clôture samedi d'un sommet Turquie-Afrique.

"Mais je ne laisserai pas mes concitoyens, mon peuple, être écrasés par les taux d'intérêt", a-t-il ajouté au cours d'une rencontre avec de jeunes Africains, dans une vidéo diffusée dimanche. "Si Dieu le veut, l'inflation diminuera dès que possible", a-t-il lancé.

La hausse des prix officielle a atteint 21,3% sur un an en novembre, mais ce chiffre fait l'objet d'une âpre bataille politique : l'opposition accuse l'Office national des statistiques (Tüik) de sciemment -et largement- sous-évaluer l'inflation. Des produits de base comme l'huile de tournesol ont vu leur prix grimper de 50% sur un an.

Le quotidien des Turcs risque de se compliquer encore : leur monnaie a touché un nouveau plus bas historique jeudi, après une nouvelle baisse du taux directeur conforme aux souhaits du président Erdogan.

La Banque centrale turque a décidé d'abaisser son principal taux directeur - de 15% à 14% - pour le quatrième mois consécutif provoquant une chute immédiate de la livre dans les minutes suivant cette annonce.

A rebours des théories économiques classiques, le chef de l'Etat estime en effet que les taux d'intérêt élevés favorisent l'inflation.

Mais sa politique monétaire et le manque d'indépendance de la Banque centrale - dont il a limogé trois gouverneurs depuis 2019 - n'ont fait qu'entraîner la livre turque vers le fond.

M. Erdogan, dont la popularité est au plus bas après 19 ans au pouvoir, semble, en vue de l'élection présidentielle prévue pour 2023, faire le pari de la croissance à tout prix. Celle-ci a atteint 7,4% sur un an au troisième trimestre, notamment portée par les exportations, rendues moins coûteuses.

Mais pour les Turcs, l'effondrement de la monnaie se traduit par une envolée des prix devenue difficilement soutenable, leur pays étant très dépendant des importations, notamment pour les matières premières et l'énergie.

Le président turc a toutefois écarté un éventuel contrôle des capitaux pour freiner la chute de la monnaie nationale : "l'économie turque continuera sur sa voie, conformément aux règles d'une économie de libre marché, comme elle l'a fait jusqu'à présent".