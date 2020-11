Turquie: la livre se ressaisit après la démission du ministre des Finances

La livre turque, en chute libre ces derniers mois, s'est reprise lundi matin sur le marché de changes au lendemain de la démission du gendre du président Recep Tayyip Erdogan de son poste de ministre des Finances.

La livre turque s'échangeait lundi vers 08H00 GMT à 8,25 TRY contre un dollar, enregistrant une hausse de 3%. Depuis le 1er janvier, la devise turque avait perdu près de 35% de sa valeur face au billet vert.

La livre évoluait aussi en hausse contre l'euro, s'échangeant à près de 9,80 TRY contre la monnaie européenne.

Cette hausse intervient au lendemain de la démission du gendre du président turc Berat Albayrak de son poste de ministre des Finances, en invoquant des raisons de santé.

Aucune déclaration n'a été faite par la présidence turque au sujet de cette démission, laissant planer le flou sur son éventuelle acceptation.

Selon des observateurs, la démission du ministre pourrait être liée à des désaccords concernant le remplacement du gouverneur de la Banque centrale, intervenu samedi.

Le gouverneur de l'institution Murat Uysal a été limogé et remplacé par l'ancien ministre des Finances Naci Agbal.

Dans ce contexte, le bond de la livre turque lundi matin est survenu après des déclarations de M. Agbal qui semblent avoir été bien accueillies par les marchés.

"L'objectif principal de la Banque centrale est d'assurer la stabilité des prix" et de "renforcer la communication sur la politique monétaire dans le cadre des principes de transparence, de responsabilité et de prévisibilité", a-t-il dit dans un communiqué.

"La Banque centrale utilisera sans hésitation tous les outils de politique pour réaliser cet objectif de stabilité des prix", a-t-il ajouté.

Au cours des deux années de mandat de M. Albayrak au poste de ministre des Finances, la Turquie a souffert d'une crise monétaire en 2018 et la livre turque a atteint des plus bas historiques par rapport au dollar et à l'euro.

M. Albayrak avait été ministre de l'Energie entre 2015 et 2018.

En août, M. Albayrak avait suscité l'indignation en minimisant la chute de la livre turque, dans une interview télévisée.

"Êtes-vous payé en dollars? Avez-vous des affaires en dollars?", avait-il demandé au présentateur de CNN Turk. Sa question était devenue virale sur les réseaux sociaux.

Agé de 42 ans, M. Albayrak est marié à la fille aînée de M. Erdogan, Esra. Ils ont quatre enfants.

En avril, le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu avait aussi présenté sa démission. Mais il était finalement resté à son poste, sa démission n'ayant pas été approuvée par le président turc.