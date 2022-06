Turquie: la livre proche de son plus bas historique après des déclarations d'Erdogan

La livre turque a atteint mercredi des niveaux inédits depuis décembre, se rapprochant de son plus bas historique après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a réclamé une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

La monnaie turque, en baisse de 2% sur la journée, s'échangeait mercredi après-midi au-delà de 17 livres pour un dollar, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis décembre, quand la monnaie s'était effondrée pour atteindre 18,4 livres pour un dollar.

La livre a perdu plus de 22% face au dollar depuis le 1er janvier et 49,7 % sur un an.

"La pression continue de monter sur la livre turque", a commenté Fawad Razaqzada, analyste chez CityIndex, rappelant que le président Erdogan a annoncé lundi son intention d'abaisser de nouveau les taux d'intérêt alors que l'inflation en Turquie a atteint 73,5% sur an en mai.

"Les investisseurs redoutent également que les prix à la hausse du pétrole n'aggravent l'inflation en Turquie", a ajouté l'analyste.

Le président turc estime, à rebours des théories économiques classiques, que les taux d'intérêt élevés favorisent l'inflation.

Il avait contraint fin 2021 la banque centrale à abaisser son taux directeur de 19% à 14%, entre septembre et décembre, provoquant l'effondrement de la monnaie nationale.

L'inflation est au plus haut en Turquie depuis décembre 1998, poussée par l'augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation et aggravée par la guerre en Ukraine.