Turquie: la justice empêche le maire emprisonné d'Istanbul de briguer la présidence

Photo d'archives du maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, lors d'une manifestation de ses partisans à Istanbul, le 15 décembre 2022 ( AFP / Yasin AKGUL )

Un tribunal turc a confirmé jeudi l'annulation du diplôme du maire d'Istanbul emprisonné, l'empêchant de facto de se présenter à l'élection présidentielle de 2028 face au président Recep Tayyip Erdogan, une décision sans surprise mais fondamentale.

Selon plusieurs médias turcs, la 8e chambre du Conseil d'État a rejeté le recours déposé par les avocats d'Ekrem Imamoglu contre l'annulation de son seul et unique diplôme, en gestion des entreprises.

En vertu de la loi turque, cette décision le prive d'une des exigences nécessaires pour avoir le droit de se présenter.

Ekrem Imamoglu avait été arrêté le 19 mars 2025 pour une série d'accusations de corruption, largement perçues par son camp et de nombreux observateurs comme une tentative d'écarter le plus puissant rival du président islamo-conservateur.

Son arrestation avait déclenché les manifestations les plus violentes en Turquie depuis plus d'une décennie.

La veille de son arrestation, l'université d'Istanbul avait révoqué son diplôme, affirmant qu'il l'avait obtenu de façon frauduleuse.

Quelques heures plus tard, la police avait fait irruption à son domicile et l'avait placé en garde à vue. Sa détention provisoire avait été décidée le jour même où il était désigné candidat à la présidence par le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), alors principal parti d'opposition.

Le procès concernant son diplôme s'était ouvert en septembre 2025. Le maire avait déclaré au tribunal qu'il avait été accepté, à l'âge de 18 ans, par une université de la République turque de Chypre du Nord (RTCN), territoire reconnu uniquement par Ankara.

Un manifestant tient une pancarte portant un message de soutien au maire d’Istanbul détenu, Ekrem Imamoglu, à Istanbul, le 21 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

Il y avait obtenu un diplôme, puis une équivalence avec l'université d'Istanbul pour poursuivre son parcours, conformément aux règlements du Conseil turc de l'enseignement supérieur.

"J'ai vu l'annonce pour un transfert vers l'université d'Istanbul, j'en remplissais les conditions. J'ai postulé et j'ai été accepté. J'ai étudié et j'ai été diplômé", avait-il expliqué à l'audience.

Özgür Özel, le successeur

"Où est exactement mon crime, ici ? Où est la fraude ?", avait-il demandé alors que son bureau publiait une copie du diplôme obtenu en 1995.

Mais cette affaire est loin d'être la seule retenue contre l'opposant, qui passe constamment de sa cellule aux salles d'audience. Les procureurs requièrent contre lui une peine cumulée de 2.430 ans de prison pour 142 chefs d'inculpation, dans un autre procès fleuve dans lequel il nie tout ce qui lui est reproché.

Il ne saurait pour autant baisser les bras et fait régulièrement des déclarations via ses avocats ou ses soutiens, notamment sur son compte X, pour soutenir l'opposition ou dénoncer tel ou tel scandale ou action controversée du gouvernement.

Cette photographie prise et diffusée le 14 novembre 2026 par le service de presse du Nouveau parti (Yeni Party), montre le leader du Nouveau parti, Özgür Özel, en train de s’exprimer lors du premier congrès ordinaire du parti à Ankara ( yeni party press service / Alp Eren Kaya ( Yeni Party Press Service Handout) )

Il a plusieurs fois été expulsé de la salle d'audience, ses avocats dénonçant "une décision arbitraire" et "contraire au droit".

Mais désormais, l'opposition lui a trouvé un successeur putatif, le président et fondateur du Nouveau parti (Yeni Parti, en turc).

Moins charismatique que le populaire maire d'Istanbul, mais orateur et tribun opiniâtre, Özgür Özel avait été destitué en mai, là encore par la justice, de ses fonctions de chef du CHP, le parti historique du père de la République turque, Mustafa Kemal.

En juillet, il avait rebondi en fondant le Nouveau Parti avec 91 députés. Il en a été élu président le weekend dernier, à la quasi-unanimité, lors de son congrès fondateur.

Âgé de 52 ans, il a acquis une stature majeure en galvanisant les foules une semaine durant, contre l'arrestation du maire. Des rues d'Istanbul jusqu'à Ankara, la capitale, en passant par de nombreuses villes du pays, il avait fédéré la colère populaire bien au-delà des rangs du CHP.

Jamais son soutien à Ekrem Imamoglu n'a fléchi. "J'ai l'honneur de marcher sur le même chemin que vous", a-t-il déclaré à son endroit, lors du congrès du Nouveau parti le 14 novembre, selon les médias turcs d'opposition.

Le maire avait répondu dans une vidéo animée par intelligence artificielle, et projetée dans la salle, saluant en Özgür Özel "notre véritable camarade et leader".

Devant son épouse, présente parmi les délégués, il avait salué la "transformation profonde et massive qui bouleversera la vie politique de fond en comble".