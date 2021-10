Turquie: la Banque centrale baisse son taux directeur et fait plonger la livre

La Banque centrale de Turquie a abaissé de deux points jeudi son principal taux directeur, de 18% à 16%, en dépit de l'hostilité des marchés, suivant les souhaits du président turc Recep Tayyip Erdogan.

La baisse du taux directeur, décidée malgré une inflation galopante, a fait plonger la livre turque à des niveaux historiquement bas.

La livre a perdu près de 2,3% de sa valeur par rapport au dollar et à l'euro. Elle s'échangeait à 9,42 livres pour un dollar et à 11 livres pour un euro jeudi après-midi.

La Banque centrale turque avait abaissé d'un point son taux en septembre, suscitant déjà un plongeon de la monnaie locale.

La hausse des taux est l'un des principaux instruments permettant de lutter contre l'inflation qui, à plus de 19% en Turquie sur un an, est l'une des plus élevées du monde.

Mais le président Recep Tayyip Erdogan est hostile à des taux d'intérêt élevés qu'il voit comme un frein à la croissance. A rebours des théories économiques classiques, il soutient même que relever les taux alimente la hausse des prix.

Excédé par plusieurs hausses du taux directeur de la Banque centrale, M. Erdogan a brutalement limogé trois gouverneurs en moins de quatre ans, dont Naci Agbal, un ancien ministre des Finances respecté des milieux économiques.

La semaine dernière, il a également procédé à une purge au sein de l'établissement limogeant deux gouverneurs adjoints de la Banque et un membre du comité de politique monétaire.

L'un deux avait été le seul à voter contre la baisse du taux directeur en septembre, selon des informations de presse.

Les décisions du président turc suscitent des critiques des milieux d'affaires et de l'opposition.

L'organisation patronale turque Tusiad a publié cette semaine un rapport critiquant la politique de croissance économique à tout prix, privilégiée par M. Erdogan.

Le chef de l'opposition Kemal Kilicdaroglu a quant à lui appelé jeudi les employés de la Banque centrale à "faire ce que l'économie exige" et à "ne pas obéir aux ordres" d'Erdogan.

"La politique monétaire menée actuellement en Turquie est insensée. La livre et l'inflation risquent d'en subir les conséquences", a indiqué à l'AFP Timothy Ash, analyste à BlueBay Asset Management.

La baisse du taux directeur confirme que "la politique monétaire est fermement sous l'influence de M. Erdogan", a réagi l'institut Eurasia Group dans une note de recherche.

Selon l'institut, l'économie turque pourrait être "entraînée dans une crise provoquée par le président".

La Banque centrale estime cependant que la hausse de l'inflation est liée à des facteurs "transitoires".

"La récente augmentation de l'inflation est due à des facteurs liés à l'offre tels que la hausse des prix des produits alimentaires et des importations, en particulier de l'énergie, et des contraintes d'approvisionnement", estime l'institution.